В Бийске после объединения трёх больниц появится современное медоборудование

Завершить процедуру укрупнения планируют 1 января 2023 года

16 декабря 2022, 14:29, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

В Бийске с 1 января 2023 года городские больницы № 2, 3 и 4 станут единым целым, сообщает Минздрав Алтайского края.

Напомним, завершить процедуру укрупнения планировали в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса, когда нагрузка на врачей увеличилась, систему здравоохранения Бийска решили не трогать. Сейчас процесс приближается к финальной стадии.

«Укрупнённая медицинская организация получит современное оборудование. Так, на базе больницы № 4 появится компьютерный томограф и рентгеновский аппарат. В больнице № 2 установят цифровой маммограф и компьютерный томограф. В больнице № 3 будет доступен новый цифровой флюорограф. Кроме того, ожидается поставка оборудования для лор-специалистов, в планах — оснащение офтальмологического отделения больницы № 2 и приобретение аппаратов для проведения сложных операций», — отметили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что медперсонал сокращать не планируют, как и зарплату, наоборот, у некоторых специалистов доход даже повысится.

Кстати, в общем к трём указанным больницам прикреплены почти 105 тысяч жителей Бийска. В министерстве заверили, что после укрупнения медицинская помощь для людей станет более доступной.