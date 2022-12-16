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В Бийске после объединения трёх больниц появится современное медоборудование

Завершить процедуру укрупнения планируют 1 января 2023 года

16 декабря 2022, 14:29, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru
Фото: zdravalt.ru

В Бийске с 1 января 2023 года городские больницы № 2, 3 и 4 станут единым целым, сообщает Минздрав Алтайского края.

Напомним, завершить процедуру укрупнения планировали в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса, когда нагрузка на врачей увеличилась, систему здравоохранения Бийска решили не трогать. Сейчас процесс приближается к финальной стадии.

«Укрупнённая медицинская организация получит современное оборудование. Так, на базе больницы № 4 появится компьютерный томограф и рентгеновский аппарат. В больнице № 2 установят цифровой маммограф и компьютерный томограф. В больнице № 3 будет доступен новый цифровой флюорограф. Кроме того, ожидается поставка оборудования для лор-специалистов, в планах — оснащение офтальмологического отделения больницы № 2 и приобретение аппаратов для проведения сложных операций», — отметили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что медперсонал сокращать не планируют, как и зарплату, наоборот, у некоторых специалистов доход даже повысится.

Кстати, в общем к трём указанным больницам прикреплены почти 105 тысяч жителей Бийска. В министерстве заверили, что после укрупнения медицинская помощь для людей станет более доступной.

Комментарии 8

  • Персонал только не забудьте пригласить. На ваши копейки
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Укрупняют потому что работать некому. Скоро останется только краевая укрупненная больница, а по местам филиалы краевой укрупненной больницы .
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Уже сейчас записываться на прием надо за две - три недели....
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Это отголоски реформы гни.. ды Голиковой. Ничего хорошего для пациентов не будет.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • да здравоохранение у нас погибло совсем. не дай бог заболеть.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Главное при таком укрупнение это сокращение численности персонала, не имеющего прямого отношения к лечебному процессу. Это прежде всего бухгалтерия, юристы и прочее. При этом, будучи единым хозяйственным субъектом, появляется лучшая возможность, при недостатке медицинского персонала, большего манёвра кадрами, а также возможность направления больных в то подразделение, где лучше оснащённость для лечения конкретного заболевания. Правильно! А то, что медперсонала не хватает- это объективная реальность, которая не изменится независимо от того одна будет больница или три. Но при этом высвобождающийся фонд оплаты труда может быть направлен как на повышение зарплаты медикам, так и на создание новых вакансий опять же медиков.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Значит можно обращаться в любую поликлинику, как бы поточнее узнать?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще,надо оставить одну больницу на регион..Тогда, ещё и на линолеум останется
    18 декабря, Гость   Ответить
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