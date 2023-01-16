В двух бийских поселках 17 января отключат горячую воду и отопление

В это время рабочие будут устранять дефект на квартальной теплосети

16 января 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

17 января с 12:00 до 16:00 в бийских посёлках Молодёжный и Сорокино отключат горячую воду и отопление. Как сообщает "Бийский рабочий", в местном филиале СГК сообщили, что в это время на квартальной теплосети рабочие устранят дефект.

Под отключение попадут дома на улице 2-й Красносельской, Гайдара, Коммунистической, Корчагина, Красносельской, Майской, Мирной, Новаторской, Попова, Правобережной, Приречной, Славгородской, Стадионной, Циолковского, Юности и на Промзоне.