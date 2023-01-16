"Цифры обнадёживающие". В СГК рассказали, какие квитанции за тепло получат барнаульцы в январе

Начисление за тепло в декабре может оказаться максимальным в ходе нынешней зимы

16 января 2023, 16:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сумма за отопление в квитанциях барнаульцев за январь 2023 года не будет выше той, что начислили в декабре 2022 года. Такой прогноз в ходе прямого эфира, прошедшего 16 января, дал директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков.

По словам Холодкова, компания ведёт мониторинг и дистанционный сбор данных с тех многоквартирных домов, где есть такая возможность. "Пока цифры обнадёживающие. С высокой долей вероятности выше, чем в декабре, квитанции за тепло не будут", – рассказал спикер. Однако Холодков отметил, что пока даёт прогноз всё-таки с осторожностью, так как в городах присутствия СГК в Алтайском крае (Барнаул, Бийск, Рубцовск) очень разный жилой фонд и в отдельных случаях суммы в январских квитанциях в сопоставлении с декабрём могут всё-таки оказаться несколько выше.

По словам Холодкова, на резкий скачок платы за отопление в декабре повлияли два фактора: значительно увеличившийся расход потребления тепла из-за продолжительных морозов и рост тарифа с 1 декабря 2022 года почти на 250 рублей за 1 Гкал.