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"Цифры обнадёживающие". В СГК рассказали, какие квитанции за тепло получат барнаульцы в январе

Начисление за тепло в декабре может оказаться максимальным в ходе нынешней зимы

16 января 2023, 16:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Сумма за отопление в квитанциях барнаульцев за январь 2023 года не будет выше той, что начислили в декабре 2022 года. Такой прогноз в ходе прямого эфира, прошедшего 16 января, дал директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков.

По словам Холодкова, компания ведёт мониторинг и дистанционный сбор данных с тех многоквартирных домов, где есть такая возможность. "Пока цифры обнадёживающие. С высокой долей вероятности выше, чем в декабре, квитанции за тепло не будут", – рассказал спикер. Однако Холодков отметил, что пока даёт прогноз всё-таки с осторожностью, так как в городах присутствия СГК в Алтайском крае (Барнаул, Бийск, Рубцовск) очень разный жилой фонд и в отдельных случаях суммы в январских квитанциях в сопоставлении с декабрём могут всё-таки оказаться несколько выше.

По словам Холодкова, на резкий скачок платы за отопление в декабре повлияли два фактора: значительно увеличившийся расход потребления тепла из-за продолжительных морозов и рост тарифа с 1 декабря 2022 года почти на 250 рублей за 1 Гкал.

 

 

Комментарии 17

  • а не говори хоп... никто не знает какие морозы будут еще
    16 января, Гость   Ответить
  • Спасибо бари... холопы ликуют...
    16 января, Гость   Ответить
  • будут...т.к. в декабре показания счетчиков снимают раньше, расчетный месяц будет более 30 дней. Соответственно сумма будет выше.
    16 января, Гость   Ответить
  • У меня весь январь батареи были холоднее, чем в декабре, посмотрим сколько заплачу, если столько же, то это воровство и обман, либо у нас в доме убавили отопление, либо на ТЭЦ топят меньше.
    16 января, Гость   Ответить
  • Прокуратуре надо проверить оборзевших энергетиков и не штрафы выкатывать, а сроки.
    16 января, Гость   Ответить
  • Теплосбытовое подразделение СГК - это ООО Барнаульская генерация... Учредители - московское жулье! Фирма рога и копыта ! А Холодков директор этой фирмы! Ихняя задача содрать с народа как можно больше денег.. У них в штате 28 юристов! И суды топят за них
    16 января, Гость   Ответить
  • Поживут подольше - начислят побольше.
    16 января, Гость   Ответить
  • Счета за отопление за январь должны быть ниже на 20-30% т.к. Норма среднемесячной температуры января: -16.2°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений за 15 первые 15 дней: -11.5°. Отклонение от нормы: +4.6°. Фактическая температура декабря была -17,3С. В ноябре средняя температура -8,2 С . т.е. январь почти такой же как ноябрь. Берем квитанции за ноябрь - прибавляем 11% и должны получить цифры января. Если не так - то это будет действительно воровство и обман.
    16 января, Гость   Ответить
  • Да куда ещё больше то, считаю тарифы завышены так думает всё население Бийска,этим должна занимается ФАС и прокуратура,кстати где они?почему не делают свою работу?Гость.
    16 января, Гость   Ответить
  • Собственник СГК Мельниченко проживает в Щвейцарии.А у него летом яхту западные капиталисты забрали.Вот и надо ему денег на новую яхту.А верхи ему помогли поднять тарифы два раза в год.
    16 января, Гость   Ответить
  • Температуру теплоносителя понизили. В квартире похолодало последние дни. А теперь рапортуют. Вместо 80 градусов на подаче 70 кое-как
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, да какое ФАС, прокуратура... Они чьи интересы защищают, народа? Наивные вы..
    17 января, Гость   Ответить
  • в декабре показания счетчиков снимают раньше, - что вы врете то? показания ОДПУ снимаются с 18 по 18 число
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, тоже самое.тепла нет в квартире.Шукшина 26.обращение в УК бесполезны.Писала в администрацию города -тишина.Что делать?СМИРИТЬСЯ,ПЛАТИТЬ И МЕРЗНУТЬ?
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, у него отжали не просто яхту а самую дорогую парусную яхту в мире. А мы чернь нечего не понимаем и не сострадаем можно сказать "земляку", зажопили скинуться на новую яхту, тариф им видите ли подняли два раза за год, тут вообще то понимать надо горе у человека.
    17 января, Гость   Ответить
  • Если брать прошлогодний период: отопление за декабрь 2021года 5200руб, за январь 2022года 4700руб, т.е. январь дешевле ~ на 10%. Отопление декабрь 2022 6650руб(+25%!!!), январь 2023 ???
    17 января, Гость   Ответить
  • Вот успокоили то... Спасибо Вам, усмирили свою жадность.
    17 января, Гость   Ответить
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