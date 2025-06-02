Бийская администрация подала в суд на застройщика, просрочившего сдачу дома в районе АБ

От компании требуют оплатить долг за аренду земли

02 июня 2025, 12:43, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бийская администрация в лице управления муниципальным имуществом подала в Арбитражный суд Алтайского края иск против компании "Элит-Дом". Как сообщает "Бийский рабочий", от застройщика, известного незавершенным строительством многоэтажек в районе, потребовали оплатить долг по аренде земли.

Муниципалитет предоставлял компании в аренду землю. Задолженность составила более 78 тысяч рублей почти за год: с мая 2024-го по апрель 2025 года. Кроме того, за это время сложилась неустойка в размере около 8 тысяч рублей.

Строительство дома на улице Радищева началась еще в августе 2013 года, а сдать его изначально планировали в 2015 году. Из-за проблем, вызванных банкротством генерального подрядчика, работы замерли. Застройщику регулярно согласуют новые сроки ввода здания в эксплуатацию, тогда как местные жители выступают или за передачу строительства другому инвестору, или за снос здания.