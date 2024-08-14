Бийская пенсионерка на квадроцикле попала в реанимацию после нападения бродячих собак

Сейчас женщина прикована к постели

14 августа 2024, 16:17, ИА Амител

Злая собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/973239

Валентина Ефимовна, 73-летняя жительница посёлка Сорокино, стала жертвой нападения бездомных собак. Инцидент произошёл в конце июля, когда пенсионерка возвращалась из больницы на квадроцикле, поскольку из-за инвалидности не может ходить, пишет "Бийский рабочий".

По словам Валентины Ефимовны, две крупные собаки и несколько маленьких внезапно выскочили из кустов и набросились на неё. Пенсионерка потеряла сознание. Очнувшись, она вновь столкнулась с агрессивными животными. К счастью, мимо проезжал мужчина, который отогнал собак. Валентина Ефимовна смогла добраться до дома, но там вновь потеряла сознание.

Сноха пострадавшей, Татьяна Разживина, рассказывает, что нашла Валентину Ефимовну лежащей на земле, в крови. Женщина была в сознании, но иногда теряла его.

"Очень быстро приехал молодой врач, который постоянно к нам приезжает, потому что Валентине Ефимовне часто бывает плохо. Увидев её в этот раз, он сразу крикнул своему водителю: „Давайте носилки!“" — рассказывает Татьяна.

Валентину Ефимовну доставили в реанимацию. Сейчас пенсионерка не может подняться с кровати без боли, всё её тело покрыто синяками.

"До этого происшествия меня в посёлке звали „крутая бабушка“. Хоть и на костылях, но я всё делаю сама. А теперь эти собачки сделали меня настоящим супер-инвалидом", — со слезами говорит пенсионерка.

Местные жители связывают проблему бездомных собак с пунктом передержки животных, расположенным на окраине Сорокино. По их словам, в посёлке обитает около 47 собак, многие из которых были выброшены на улицу.