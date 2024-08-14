Бийская пенсионерка на квадроцикле попала в реанимацию после нападения бродячих собак
Сейчас женщина прикована к постели
14 августа 2024, 16:17, ИА Амител
Валентина Ефимовна, 73-летняя жительница посёлка Сорокино, стала жертвой нападения бездомных собак. Инцидент произошёл в конце июля, когда пенсионерка возвращалась из больницы на квадроцикле, поскольку из-за инвалидности не может ходить, пишет "Бийский рабочий".
По словам Валентины Ефимовны, две крупные собаки и несколько маленьких внезапно выскочили из кустов и набросились на неё. Пенсионерка потеряла сознание. Очнувшись, она вновь столкнулась с агрессивными животными. К счастью, мимо проезжал мужчина, который отогнал собак. Валентина Ефимовна смогла добраться до дома, но там вновь потеряла сознание.
Сноха пострадавшей, Татьяна Разживина, рассказывает, что нашла Валентину Ефимовну лежащей на земле, в крови. Женщина была в сознании, но иногда теряла его.
"Очень быстро приехал молодой врач, который постоянно к нам приезжает, потому что Валентине Ефимовне часто бывает плохо. Увидев её в этот раз, он сразу крикнул своему водителю: „Давайте носилки!“" — рассказывает Татьяна.
Валентину Ефимовну доставили в реанимацию. Сейчас пенсионерка не может подняться с кровати без боли, всё её тело покрыто синяками.
"До этого происшествия меня в посёлке звали „крутая бабушка“. Хоть и на костылях, но я всё делаю сама. А теперь эти собачки сделали меня настоящим супер-инвалидом", — со слезами говорит пенсионерка.
Местные жители связывают проблему бездомных собак с пунктом передержки животных, расположенным на окраине Сорокино. По их словам, в посёлке обитает около 47 собак, многие из которых были выброшены на улицу.
"Пункт передержки переполнен, а люди продолжают привозить сюда животных. Машина едет по посёлку, дверь открывают и выбрасывают собачку, а они потом ходят и кидаются на всех. А нам что делать и как дальше жить?" — негодуют жители Сорокино.
16:22:53 14-08-2024
вот в РА в кош-агачском и улаганском районах проблем с собаками дикими не было.
правда там и советской власти почти не было, как сейчас - не знаю.
16:43:20 14-08-2024
Прямо детектив, судя по повествованию........эмоциональному)))))))
17:10:35 14-08-2024
" Машина едет по посёлку, дверь открывают и выбрасывают собачку"
я бы вот этих тоже выкинула куда нибудь на свалку жизни
20:34:35 14-08-2024
Всех бродячих собак необходимо отлавливать и усыплять, ибо после дикой жизни в стае они к обитанию в искусственной среде, созданной человеком, жить не могут, по-прежнему остаются дикими животными. Сужу по практике своих соседей, взявших собак из приюта.
11:21:05 15-08-2024
Гость (20:34:35 14-08-2024) Всех бродячих собак необходимо отлавливать и усыплять, ибо п... что вы врете, очередной диванный эксперт, который даже хомячка не держал... собаки, как и кошки, синатропные животные, то есть животные , которые приспособились жить с человеком на протяжении тысяч лет, и как раз без человека они выжить не могут, потому что потеряли природные навыки выживания. Никакими дикими животными собаки, так же как и кошки не являются, они прекрасно адаптируются к человеку, даже если и прожили какое то время без общения с ним. А в стаи как раз собаки сбиваются для выживания, куда им деваться то, раз у них нет "своих" людей. А ваши соседи скорей всего просто не занимаются с собакой из приюта, относятся к ней как к вещи, которую можно на полку положить (встречала такое отношение у деревенских жителей, не погладят собаку, доброго слова не скажут), а собака же живое социальное существо, ей общение требуется с людьми, доброе слово, ласка, знаки внимания, особенно если у нее была трудная жизнь, а в приюты другие не попадают. Сама собака навязываться на общение не будет, так как она подстраивается под человека-хозяина. Сама взяла собаку из приюта,волонтеры сказали, что ее обижали в деревне, кто то кормил,а многие камни в нее бросали, поэтому она людей боится и не доверяет им, а ведь получается, что сами люди виноваты, что собака такой стала недоверчивой к людям. Она у меня в будке сидела месяц, выйдет покушать и обратно забивается, боялась взмаха руки, сжималась вся, когда пыталась ее погладить, не привыкла собака к ласке от человека, но дикой она никогда не была, да и нет как таковых диких собак, есть те, которые избегают общения с человеком, потому что ничего, кроме зла от человека и не видели. А через месяц собака изменилась кардинально, стала ласковой и общительной, так это же не на ровном месте случилось, я много с ней разговаривала, играла с другими собаками при ней, чтобы она поняла, что ей ничего не угрожает, что ее никто не обидит, гладят, вкусняшки дают. Держать питомца, это труд и не только в плане кормить, ухаживать, но и в плане общения с ним.
09:24:57 15-08-2024
В 73, да на квадроцикле! Однако! А не сказочная ли это страшная сказка? С целью взбудоражить общество к уничтожению животных. Что нам скажут зоозащитники на это?
09:31:30 15-08-2024
а укусы то на ней были, или только синяки от того, что она на квадрике летела и упала?
11:34:17 15-08-2024
гость (09:31:30 15-08-2024) а укусы то на ней были, или только синяки от того, что она н... Ждёте трагедии? Когда убьют, вот тогда и приходите? Отстреливать, не дожидаясь серьёзных происшествий!