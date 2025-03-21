Бийская пенсионерка перевела мошенникам 180 тысяч рублей, чтобы не попасть под статью

Аферисты обманули женщину и запугивали ее уголовной ответственностью

21 марта 2025, 14:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске 64-летняя пенсионерка перевела 180 тысяч рублей на "безопасный" счет, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине в мессенджере позвонил незнакомец и представился сотрудником ресурсоснабжающей организации. Он заявил о необходимости проверить счетчики и попросил назвать код для получения акта.

Спустя время горожанке пришло сообщение, что в ее аккаунте на "Госуслугах" оформили доверенность на постороннего, также был указан телефон для связи. Женщина позвонила по номеру и ей подтвердили взлом.

После этого пенсионерке по видеосвязи позвонил мужчина в форме и пригрозил обысками и уголовной ответственностью, поскольку мошенники якобы от ее имени подготовили документы для оказания финансовой помощи недружественной стране. Лжеправоохранитель потребовал от женщины взять всю наличку и перевести ее на "безопасный" счет.

Таким образом она лишилась 180 тысяч рублей.

"Но на этом звонки не прекратились. Жительницу наукограда стали расспрашивать о банковских картах и кредитах. Тогда она поняла, что общается с аферистами, и положила трубку", – рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело.