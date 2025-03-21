Бийская пенсионерка перевела мошенникам 180 тысяч рублей, чтобы не попасть под статью
Аферисты обманули женщину и запугивали ее уголовной ответственностью
21 марта 2025, 14:20, ИА Амител
В Бийске 64-летняя пенсионерка перевела 180 тысяч рублей на "безопасный" счет, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине в мессенджере позвонил незнакомец и представился сотрудником ресурсоснабжающей организации. Он заявил о необходимости проверить счетчики и попросил назвать код для получения акта.
Спустя время горожанке пришло сообщение, что в ее аккаунте на "Госуслугах" оформили доверенность на постороннего, также был указан телефон для связи. Женщина позвонила по номеру и ей подтвердили взлом.
После этого пенсионерке по видеосвязи позвонил мужчина в форме и пригрозил обысками и уголовной ответственностью, поскольку мошенники якобы от ее имени подготовили документы для оказания финансовой помощи недружественной стране. Лжеправоохранитель потребовал от женщины взять всю наличку и перевести ее на "безопасный" счет.
Таким образом она лишилась 180 тысяч рублей.
"Но на этом звонки не прекратились. Жительницу наукограда стали расспрашивать о банковских картах и кредитах. Тогда она поняла, что общается с аферистами, и положила трубку", – рассказали в ведомстве.
Полицейские возбудили уголовное дело.
14:26:08 21-03-2025
Очень показательно, что обман запугиванием от имени правоохранителей работает "на ура".
19:46:30 21-03-2025
Гость (14:26:08 21-03-2025) Очень показательно, что обман запугиванием от имени правоохр... Да ну, воспитание другое просто с Союза привыкли верить людям "от власти" хотя ХЗ конечно.
14:32:01 21-03-2025
Вот толи не хватает ума блокировать незнакомые номера, толи правда у таких рыльце в пушкУ, что так легко деньги переводят.
14:32:19 21-03-2025
Вывод
ГосУслуги-зло.
15:41:36 21-03-2025
Гость (14:32:19 21-03-2025) ВыводГосУслуги-зло.... -------
Собственная тупость и жадность - зло.
20:57:56 22-03-2025
Гость (15:41:36 21-03-2025) -------Собственная тупость и жадность - зло. ...
Никак народ не хочет понять, что причина как раз в собственной тупости и страхе показаться грубыми. Да пошлите вы пару раз этих звонильщиков. Даже если это реальный провайдер или банк - вы за свое поведение не обязаны перед ними отчитываться. Нефиг вообще звонить со своими предложениями. Надо будет, сами обратитесь. А тем более пресмыкаться перед аферистами!