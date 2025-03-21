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Пенсионерка из Барнаула отдала мошенникам 100 тыс. руб., надеясь получить 5 тыс. долларов

Женщина общалась со злоумышленниками почти полтора года

21 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Adam Nir / unsplash.com
Фото: Adam Nir / unsplash.com

В Барнауле 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей в надежде вывести деньги с биржи. Горожанка общалась с лжеброкерами с октября 2023 года по настоящее время.

Как сообщили в МВД Алтайского края, женщина искала в интернете источник дополнительного дохода и наткнулась на сайт неизвестного инвестфонда. Она оставила свой номер телефона, а спустя время ей позвонил незнакомец и предложил поучаствовать в биржевых торгах. Пенсионерка согласилась.

По указанию "куратора" она скачала приложение для удаленного доступа и перечислила туда 11,4 тысячи рублей. Собеседник заверил, что сумма для вывода будет расти, но потом перестал выходить на связь.

"В какой-то момент женщине снова позвонили неизвестные и пояснили, что на ее брокерском счету накоплено более пяти тысяч долларов. Лжеброкеры предложили свою помощь, чтобы вывести денежные средства. В ходе длительных телефонных переговоров незнакомцы убедили гражданку перевести на банковский счет 90 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

После этого связаться с "брокерами" не удалось. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в значительном размере.

Барнаул Мошенники

Комментарии 5

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Гость

10:09:46 21-03-2025

Где найти такую пенсионерку? П.Шаляпин.

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Гость

10:14:50 21-03-2025

И ведь за 1,5 года ни с кем этой радостью не поделилась. Жадина.

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Гость

10:17:08 21-03-2025

в надежде вывести деньги с биржи. ------ ну бабки!) Вот что интернет с людьми делает😄

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Гость

10:37:10 21-03-2025

"Жадность — всякому горю начало".

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Гость

10:53:07 21-03-2025

Бабка с 2023ода налоги с барвшей не платила
Её посадить следует

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