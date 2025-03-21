Пенсионерка из Барнаула отдала мошенникам 100 тыс. руб., надеясь получить 5 тыс. долларов
Женщина общалась со злоумышленниками почти полтора года
21 марта 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей в надежде вывести деньги с биржи. Горожанка общалась с лжеброкерами с октября 2023 года по настоящее время.
Как сообщили в МВД Алтайского края, женщина искала в интернете источник дополнительного дохода и наткнулась на сайт неизвестного инвестфонда. Она оставила свой номер телефона, а спустя время ей позвонил незнакомец и предложил поучаствовать в биржевых торгах. Пенсионерка согласилась.
По указанию "куратора" она скачала приложение для удаленного доступа и перечислила туда 11,4 тысячи рублей. Собеседник заверил, что сумма для вывода будет расти, но потом перестал выходить на связь.
"В какой-то момент женщине снова позвонили неизвестные и пояснили, что на ее брокерском счету накоплено более пяти тысяч долларов. Лжеброкеры предложили свою помощь, чтобы вывести денежные средства. В ходе длительных телефонных переговоров незнакомцы убедили гражданку перевести на банковский счет 90 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
После этого связаться с "брокерами" не удалось. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в значительном размере.
10:09:46 21-03-2025
Где найти такую пенсионерку? П.Шаляпин.
10:14:50 21-03-2025
И ведь за 1,5 года ни с кем этой радостью не поделилась. Жадина.
10:17:08 21-03-2025
в надежде вывести деньги с биржи. ------ ну бабки!) Вот что интернет с людьми делает😄
10:37:10 21-03-2025
"Жадность — всякому горю начало".
10:53:07 21-03-2025
Бабка с 2023ода налоги с барвшей не платила
Её посадить следует