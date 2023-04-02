Бийская пенсионерка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Злоумышленники напугали её историями о хакерах, получивших данные счёта

02 апреля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожилая жительница Бийска лишилась более двух миллионов рублей. Деньги она перевела мошенникам.

Пенсионерке позвонил неизвестный, который заявил, что злоумышленники получили доступ к её банковскому счёту, украв данные. Через некоторое время раздался звонок от человека, представившегося сотрудником банка. Он заявил, что мошенников поймали, но деньги нужно перевести на безопасный счёт, чтобы сохранить.

"Напуганная пенсионерка быстро сняла все деньги, которые откладывала ни один год, и через банкомат перевела их на счета, которые ей диктовали неизвестные. В итоге добычей злоумышленников стало больше двух миллионов рублей", – сказано в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело, рассказали в региональном МВД.