Ни один предприниматель не проявил интереса к направлениям № 11 и 22

11 мая 2024, 08:01, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Бийские власти снова не смогли найти перевозчиков для садоводческих маршрутов № 11 и 22. Как сообщает "Бийский рабочий", предприниматели объясняют, что не заинтересованы в направлениях по причине их нерентабельности.

Напомним, что стоимость проезда по маршрутам №11 Кристалл – Кирпзавод – садоводство "Олеумщик" – п. Нагорный и №22 Кристалл – Нефтебаза – ст. Чемровка должна составлять 33 рубля. Автобусы должны были выйти на линию с 1 мая.

Отметим, что это уже четвертый аукцион, на который перевозчики не стали направлять заявки. В апреле право обслуживания выставлялось единым лотом, однако уже к маю задание разделили на два отдельных маршрута.