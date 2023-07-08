Бийские власти снова пытаются продать здания и территорию бывшего "китайского рынка"

Речь идет о трех нежилых зданиях площадью 890,1, 82,3 и 817,9 кв. м. на пересечении улицы Мухачева и проспекта Кирова и земельном участке

08 июля 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: torgi.gov.ru

Управление муниципальным имуществом бийской администрации объявило аукцион по продаже бывшего "китайского рынка". Как сообщает "Банкфакс", речь идет о трех нежилых зданиях площадью 890,1, 82,3 и 817,9 кв. м. на пересечении улицы Мухачева и проспекта Кирова, а также земельный участок площадью в 2,6 тысяч кв.м.

Некоторые из зданий построили еще в XIX веке, хотя сами объекты не являются охраняемыми памятниками истории и архитектуры. Начальная цена лота составляет 4,78 млн рублей, из которых 2,84 млн рублей хотят выручить за здания, еще 1,94 млн рублей — за земельный участок.

Принять участие в торгах можно подав заявку до 7 августа включительно. От желающих принять участие просят задаток — 478 тысяч рублей. Итоги с предварительным рассмотрением документов комиссия подведет к 14 августа.

Напомним, что в 2020 году власти Бийска уже пытались продать территорию за 4,9 млн рублей, однако желающих купить ее не нашлось.

Китайский рынок в Бийске работал с 2002 года. Сюда привозили товары из Амурской области, но просуществовала подобная торговля в городе недолго.