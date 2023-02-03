Бывший китайский рынок в Бийске отдадут под приватизацию

Сейчас на этой территории расположены пивнушка и ритуальная компания

03 февраля 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бийские власти планируют продать постройки, в которых раньше располагался китайский рынок. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Под приватизацию уйдут помещения площадью 890,1 кв. м, 817,9 кв. м и 82,3 кв. м. Сейчас на этой территории расположены только магазин пива и похоронная компания.

Отмечается, что китайский рынок в Бийске работал с 2002 года. Сюда привозили товары из Амурской области, но просуществовала подобная торговля в городе недолго.

Ранее сообщалось, что на месте аварийных домов на Потоке вырастут кварталы новых многоэтажек. Сейчас город готовит проект комплексного развития территории.