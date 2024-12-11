Бийские власти упразднят трамвайный маршрут № 7 и предложат людям ездить с пересадкой

Вагоны, которых не хватает в городе, перенаправят на другие маршруты

11 декабря 2024, 12:25, ИА Амител

Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трамвайный маршрут № 7 в Бийске упразднят. Как сообщает "Бийский рабочий", такое решение приняли на основе рекомендаций комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

Транспортную схему подготавливала петербургская компания "Янэнерго", которая взяла за это 4,9 млн рублей. Изучив ситуацию с бийским транспортом, разработчики предложили закрыть более 30 маршрутов, в том числе 13 трамвайных. Утверждалось, что во многом они пересекаются друг с другом и нуждаются в оптимизации.

В мэрии отмечают, что срок службы вагонов в бийском трамвайном парке превысил 40 лет, а износ транспортной инфраструктуры составляет 80%. Кроме того, все больше вагонов ждут текущего ремонта, а для них не хватает водителей. В результате регулярность движения по отдельным участкам маршрутной сети упала, тогда как перед муниципалитетом стоит задача повысить регулярность движения трамваев в Заречье и сократить интервал движения в промзону для обеспечения транспортом работников оборонных предприятий.

В результате власти решили упразднить маршрут № 7, сняв с него вагоны. Пассажирам же предложат на остановке "Маяковского" пересаживаться на трамвай, идущий по маршруту № 6.

При этом возникает вопрос: значит ли это, что при необходимости людям, желающим приехать или уехать в микрорайон Мочище, придется платить дважды. Источники "БР" в мэрии утверждают, что разрабатывают постановление о безлимитных проездных. Однако тем, кто покупает билеты, все же придется платить дважды.

Летом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказывал, что у властей региона пока нет планов по выделению Бийску денег на покупку новых трамваев. Средства, которые давались на приобретение вагонов, ушли на спасение местного МУП "Трамвайное управление" от банкротства.