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Томенко рассказал, собираются ли для Бийска закупать новые трамваи

Сейчас муниципалитет занимается модернизацией путей и контактной сети

28 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У властей Алтайского края пока нет планов по выделению Бийску денег на закупку новых трамваев. Как рассказал губернатор Виктор Томенко в интервью "Вести Алтай", в первую очередь в городе требуются работы по модернизации путей и контактной сети. 

Томенко подчеркнул, что при закупке нового транспорта Бийску выделялась определенная сумма. Средства ушли на спасение местного МУП "Трамвайное управление" от банкротства.

"Конечно, транспорт можно купить, но учитывая особенности электротранспорта: надо сеть контактную, полотно само подготовить. Этим занимаются сегодня муниципальные власти", – сказал глава региона.

Губернатор добавил, что по мере готовности власти будут смотреть, появились ли условия для обновления подвижного состава. Также Томенко не исключил, что для города могут приобрести новые автобусы, как ранее было сделано в Барнауле. Он считает, что это может стать решением проблемы с общественным транспортом в Бийске.

Бийск Виктор Томенко трамваи

Комментарии 5

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Привет

11:41:38 28-07-2024

Правильно! Они же почти новые! Лучше себе еще вертолёт купить!

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Андрей

00:05:19 29-07-2024

Привет (11:41:38 28-07-2024) Правильно! Они же почти новые! Лучше себе еще вертолёт купит... Так регулярно прям через город миль летает. Как бы не брякнулся. А мог бы. Может новые придут, перемены будут.

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Дм

12:32:58 28-07-2024

В переводе на русский " Не будет вам трамваев" 🙂

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Одни

16:15:44 28-07-2024

Уже купили! Только их нет на линии.

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Musik

23:41:15 28-07-2024

Одни (16:15:44 28-07-2024) Уже купили! Только их нет на линии. ... Целее будут.

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