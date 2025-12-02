Бийским предпринимателям рассказали о трендах маркетинга 2026 года

Интенсив помог по-новому взглянуть на продвижение бизнеса

02 декабря 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4iUf2

"Тренды маркетинга – 2026" / Фото: "Мой бизнес"

27 ноября в Бийске прошел интенсив "Тренды маркетинга – 2026" для предпринимателей, которые развивают креативные проекты и хотят укрепить позиции на рынке. Участники разбирались, как меняется продвижение бизнеса в цифровой реальности и какие инструменты стоят за устойчивым ростом компании.

Спикером встречи выступила директор по маркетингу медиагруппы FM-Продакшн* Татьяна Бондарева. В этой сфере она работает более двух десятилетий: разрабатывает стратегии продвижения, помогает компаниям выстраивать рабочие маркетинговые системы и внедрять креативный подход в работу команд. Также Татьяна – сертифицированный практик дизайн-мышления, прошла обучение в центре Design Thinking Center, Moscow*.

О чем говорили на интенсиве

Участники разбирали актуальные тенденции маркетинга. Изучили принцип гиперперсонализации и узнавали, как создавать контент нового уровня, который помогает формировать вокруг продукта устойчивое лояльное сообщество. Отдельный блок посвятили омниканальному взаимодействию с клиентами и интеграционным решениям, способным ускорить рост компании.

"Тренды маркетинга – 2026" / Фото: "Мой бизнес"

Предприниматели обсудили, как соцсети и лидеры мнений меняют подходы к продажам, какие методы управления клиентской базой работают лучше и как автоматизация процессов экономит ресурсы. Отдельно говорили о том, как разумно распределять маркетинговый бюджет и оценивать отдачу от вложений.

Практические результаты

Участники рассмотрели реальные кейсы, разобрали типичные ошибки и получили набор прикладных инструментов, которые можно сразу использовать в работе. Полученные знания помогут предпринимателям расширять клиентскую базу, повышать доход и увереннее чувствовать себя в условиях постоянно меняющихся правил игры.

Устойчивый рост бизнеса требует комплексного подхода – сочетания аналитики, креатива и системного продвижения. Поэтому если вы хотите запускать эффективные рекламные кампании с умом и охватывать сразу несколько каналов продвижения, обратитесь в коммуникационное агентство Zavod*. Специалисты помогут выстроить стратегию, адаптированную под задачи вашего бизнеса и реализовать комплексное продвижение.

Интенсив организовали в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

*FM-Продакшн ("ЭфЭм-Продакшн"); Design Thinking Center, Moscow ("Дизайн Синкинг Центр, Москоу"); Zavod​ ("Завод")

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама