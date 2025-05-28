Травмированный бельчонок из Бийска, спасенный волонтерами, подружился с собакой
Уже в середине лета его могут выпустить в лес
28 мая 2025, 23:39, ИА Амител
Волонтеры из Новосибирска выходили бельчонка, который повредил позвоночник. Как сообщает "КП-Новосибирск", животное выпало из гнезда в Бийске, а после нашло себе няньку в столице Новосибирской области – ею стала собака.
5 мая бийчанка нашла бельчонка под деревом на своем участке. Малыш почти не двигался. Девушка обратилась за помощью к волонтерам, и наутро повезла найденыша за 350 километров в Новосибирск. Бельчонка обследовали ветеринары клиники "Ноев Ковчег".
"Рентген подтвердил перелом позвоночника, чувствительность ног у животного полностью отсутствовала. Бельчонок волочил за собой лапки, ничего не ел и забивался в угол", – рассказала ветеринар Юлия Бабенко.
Женщина забрала бельчонка и стала лечить – делать массаж задних лап, кормить, ставить препараты, учить плавать в теплой воде. Перелом начала срастаться и через две недели малыш шевелил задними лапами и кушал самостоятельно. Сейчас он прыгает, бегает и набирает вес – словно травмы не было.
Дома у Бабенко живут две собаки и пять кошек. Охотничий сеттер стал ему другом.
"Бельчонок сперва прятался, боялся, но животные его не трогали. Только собака Гала была ему как нянька, согревала его. Когда бельчонок поправился и стал активным, то мог заползти к собаке под бок и спать там", – рассказала ветеринар.
В ближайшее время бельчонок должен вернуться в природу. Юлия надеется, что уже в середине лета его выпустят обратно в лес.
06:18:38 29-05-2025
здорово, что спасли малыша, но если планировали выпускать, не нужно никакой дружбы с собаками. на воле чаще будут встречаться совсем другие собаки- не такие дружелюбные и очень голодные.
09:09:43 29-05-2025
побольше бы таких новостей, вместо чернухи!
09:21:08 29-05-2025
Хорошая новость. Спасибо всем, кто помогает братьям нашим меньшим.
22:02:41 30-05-2025
Нельзя его в лес, он уже домашний.