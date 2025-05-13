Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года

13 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Тигровый питон / Фото: unsplash.com

Кабмин России переутвердил список животных, которых нельзя содержать в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Так, под ограничения попадает 121 разновидность. Теперь гражданам РФ нельзя содержать некоторых пресмыкающихся. Это отдельные виды змей (кобры, мамбы, тайпаны и питоны), ящериц (ядозубы и комодские вараны) и черепахи (в частности, каймановая черепаха с панцирем больше 30 см). Кроме того, запрет распространяется на абсолютно всех крокодилов.

Самым обширным классом запрещенных к содержанию животных стали млекопитающие. В перечень попали большие кошки (лев и ягуар), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. В списке также есть более привычные для России звери – волки, лисы и медведи.

Также в качестве домашних питомцев россиянам нельзя содержать водных животных. Среди них как млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины и китообразные), так и рыбы (скаты, мурены, электрические угри и акулы). Отдельно в перечне отмечены морские окуни размером более 1,5 м.

В список кабмина попали птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли), паукообразные (ядовитые пауки вроде черной вдовы и скорпионы) и земноводные (некоторые виды древесных лягушек).

"При этом запрет на содержание перечисленных животных не распространяется на отдельные случаи, в том числе на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов", – отмечает ТАСС.

Аналогичный перечень правительство РФ утвердило в 2019 году в рамках предыдущего регулирования. Его обновили в соответствии с актуальной версией закона об ответственном обращении с животными, принятого в декабре 2018 года. С 1 сентября 2025 года распоряжение кабмина вступит в силу и будет действовать в течение шести лет.