Питон, крокодил и слон. В России переутвердили список запрещенных к содержанию животных
Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года
13 мая 2025, 12:00, ИА Амител
Кабмин России переутвердил список животных, которых нельзя содержать в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.
Так, под ограничения попадает 121 разновидность. Теперь гражданам РФ нельзя содержать некоторых пресмыкающихся. Это отдельные виды змей (кобры, мамбы, тайпаны и питоны), ящериц (ядозубы и комодские вараны) и черепахи (в частности, каймановая черепаха с панцирем больше 30 см). Кроме того, запрет распространяется на абсолютно всех крокодилов.
Самым обширным классом запрещенных к содержанию животных стали млекопитающие. В перечень попали большие кошки (лев и ягуар), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. В списке также есть более привычные для России звери – волки, лисы и медведи.
Также в качестве домашних питомцев россиянам нельзя содержать водных животных. Среди них как млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины и китообразные), так и рыбы (скаты, мурены, электрические угри и акулы). Отдельно в перечне отмечены морские окуни размером более 1,5 м.
В список кабмина попали птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли), паукообразные (ядовитые пауки вроде черной вдовы и скорпионы) и земноводные (некоторые виды древесных лягушек).
"При этом запрет на содержание перечисленных животных не распространяется на отдельные случаи, в том числе на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов", – отмечает ТАСС.
Аналогичный перечень правительство РФ утвердило в 2019 году в рамках предыдущего регулирования. Его обновили в соответствии с актуальной версией закона об ответственном обращении с животными, принятого в декабре 2018 года. С 1 сентября 2025 года распоряжение кабмина вступит в силу и будет действовать в течение шести лет.
14:43:28 13-05-2025
Слоны - животные полезные!
15:07:35 13-05-2025
И куда мне теперь тещу девать?
16:34:16 13-05-2025
Ну вот, а я хотел себе слона купить, сена ему уже заготовил😎😢
20:26:19 05-06-2025
А соау почему нельзя. Летают ночью тихонечко.