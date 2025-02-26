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Бийский охотник застрелил своего дядю, приняв его за животное

Мужчина, ошибочно принятый за добычу, скончался в больнице спустя несколько дней

26 февраля 2025, 20:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бийчанин застрелил своего 67-летнего дядю, находясь на охоте. Как сообщает алтайский Следком, мужчина ошибочно принял родственника за животное.

Как установило следствие, это произошло в ноябре 2024 года, когда 45-летний обвиняемый отправился на охоту вместе со своим дядей. Оба мужчины имели лицензию на огнестрельное оружие и разрешение на отстрел пушных зверей. Разделившись в лесу, они начали поиски добычи.

"На расстоянии около 50 метров обвиняемый увидел цель, которой был родственник, и ошибочно принял его за животное", – рассказали следователи.

Не убедившись в безопасности, бийчанин выстрелил из охотничьего ружья. Дробь попала в голову потерпевшего, и спустя несколько дней он скончался в больнице.

Следствие собрало достаточные доказательства вины мужчины, теперь суду предстоит решить его дальнейшую судьбу.

Бийск Алтайский край Убийство Происшествия охота

Комментарии 7

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Гость

20:21:12 26-02-2025

Ну ещё не известно, что он был за человек

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Гость

20:45:52 26-02-2025

Оба мужчины имели лицензию на огнестрельное оружие и разрешение на отстрел пушных зверей. --------- бумеранг.

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гость

21:09:42 26-02-2025

Гость (20:45:52 26-02-2025) Оба мужчины имели лицензию на огнестрельное оружие и разреше... Дробь, написали же.

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гость

21:14:05 26-02-2025

В лесу, с 50 метров, дробью, ну-ну. Толи лес редкий (как степь), толи дробь 8мм, толи стрелок волшебник.

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Ужас

21:45:13 26-02-2025

А он и был животное

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гость

21:56:21 26-02-2025

Вопрос: как называется пушной зверь, размером со взрослого мужчину, на которого охотятся патроном с дробью?

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Гость

22:09:01 26-02-2025

гость (21:56:21 26-02-2025) Вопрос: как называется пушной зверь, размером со взрослого м... Белочка. Пить надо меньше.
А дробь даже 0000 при попадании в крупный сосуд - гарантированная смерть при отсутствии навыков ПП, тем более в лесу и в состоянии алкогольного опьянения

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