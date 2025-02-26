Бийский охотник застрелил своего дядю, приняв его за животное

Мужчина, ошибочно принятый за добычу, скончался в больнице спустя несколько дней

26 февраля 2025, 20:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бийчанин застрелил своего 67-летнего дядю, находясь на охоте. Как сообщает алтайский Следком, мужчина ошибочно принял родственника за животное.

Как установило следствие, это произошло в ноябре 2024 года, когда 45-летний обвиняемый отправился на охоту вместе со своим дядей. Оба мужчины имели лицензию на огнестрельное оружие и разрешение на отстрел пушных зверей. Разделившись в лесу, они начали поиски добычи.

"На расстоянии около 50 метров обвиняемый увидел цель, которой был родственник, и ошибочно принял его за животное", – рассказали следователи.

Не убедившись в безопасности, бийчанин выстрелил из охотничьего ружья. Дробь попала в голову потерпевшего, и спустя несколько дней он скончался в больнице.

Следствие собрало достаточные доказательства вины мужчины, теперь суду предстоит решить его дальнейшую судьбу.