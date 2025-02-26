Бийский охотник застрелил своего дядю, приняв его за животное
Мужчина, ошибочно принятый за добычу, скончался в больнице спустя несколько дней
26 февраля 2025, 20:00, ИА Амител
Бийчанин застрелил своего 67-летнего дядю, находясь на охоте. Как сообщает алтайский Следком, мужчина ошибочно принял родственника за животное.
Как установило следствие, это произошло в ноябре 2024 года, когда 45-летний обвиняемый отправился на охоту вместе со своим дядей. Оба мужчины имели лицензию на огнестрельное оружие и разрешение на отстрел пушных зверей. Разделившись в лесу, они начали поиски добычи.
"На расстоянии около 50 метров обвиняемый увидел цель, которой был родственник, и ошибочно принял его за животное", – рассказали следователи.
Не убедившись в безопасности, бийчанин выстрелил из охотничьего ружья. Дробь попала в голову потерпевшего, и спустя несколько дней он скончался в больнице.
Следствие собрало достаточные доказательства вины мужчины, теперь суду предстоит решить его дальнейшую судьбу.
20:21:12 26-02-2025
Ну ещё не известно, что он был за человек
20:45:52 26-02-2025
Оба мужчины имели лицензию на огнестрельное оружие и разрешение на отстрел пушных зверей. --------- бумеранг.
21:09:42 26-02-2025
Гость (20:45:52 26-02-2025) Оба мужчины имели лицензию на огнестрельное оружие и разреше... Дробь, написали же.
21:14:05 26-02-2025
В лесу, с 50 метров, дробью, ну-ну. Толи лес редкий (как степь), толи дробь 8мм, толи стрелок волшебник.
21:45:13 26-02-2025
А он и был животное
21:56:21 26-02-2025
Вопрос: как называется пушной зверь, размером со взрослого мужчину, на которого охотятся патроном с дробью?
22:09:01 26-02-2025
гость (21:56:21 26-02-2025) Вопрос: как называется пушной зверь, размером со взрослого м... Белочка. Пить надо меньше.
А дробь даже 0000 при попадании в крупный сосуд - гарантированная смерть при отсутствии навыков ПП, тем более в лесу и в состоянии алкогольного опьянения