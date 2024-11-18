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В Сибири глава уголовного розыска убил человека, перепутав его с диким зверем

Мужчины были на охоте

18 ноября 2024, 14:20, ИА Амител

Выстрел из ружья / Фото: unsplash.com
Выстрел из ружья / Фото: unsplash.com

Глава управления уголовного розыска Иркутской области по ошибке убил человека, сообщает Baza.

Утром 16 ноября правоохранитель отправился на охоту вместе с друзьями. Мужчина выстрелил из ружья в сторону ельника. Ему показалось, что там находится зверь.

Однако там был 62-летний загонщик. Пуля попала мужчине в грудь, он умер на месте. 

В отношении главы уголовного розыска в тот же день возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку.

"Известно, что у участников инцидента имелись соответствующие документы, и охота проводилась в установленный законом срок", – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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Убийство Происшествия Иркутская область охота

Комментарии 9

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Гость

14:45:21 18-11-2024

Слепой, но хорошо слышащий сотрудник? Если был близко, то как не разглядел? Если далеко, то из 12-го калибра пулей в грудь через одежду убить человека можно, но с трудом. Либо стрелял из нарезного. Фраза интересная "ему казалось". В церковь надо ходить чаще, чтобы не казалось, а так можно и на улице, в магазине простых людей пострелять. Было такое уже. Тешатся "герои". На СВО их надо на передовую, пусть там свои навыки стрелковые проявляют.

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Гость

15:22:35 18-11-2024

да поди пьяные были.

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Гость

20:15:31 18-11-2024

Гость (15:22:35 18-11-2024) да поди пьяные были.... в 99 процентах пьяные, у меня брат так начал служить в одной администрации, так замучился с ними пить - на охоте, в сауне, в ресторане...сбежал через 4 года как зам. мэра стал.

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Гость

15:35:50 18-11-2024

=а так можно и на улице, в магазине простых людей пострелять.=
квадробера перепутать, да

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Гость

18:11:53 18-11-2024

Гость (15:35:50 18-11-2024) =а так можно и на улице, в магазине простых людей пострелять... +100500 Но квадробер тоже человек, только в обличии "зверя".

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Гость

11:25:04 19-11-2024

Гость (18:11:53 18-11-2024) +100500 Но квадробер тоже человек, только в обличии "зверя".... вот и я про тоже

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Гость

20:14:27 18-11-2024

поделом. Что, голодные что-ли, пошли добывать хоть что нибудь пожевать??? ироды, враги природы, поделом

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виктор

22:54:04 18-11-2024

а разве на охоте трезвые бывают

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Гость

11:29:34 19-11-2024

Выкрутится.

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