В Сибири глава уголовного розыска убил человека, перепутав его с диким зверем
Мужчины были на охоте
18 ноября 2024, 14:20, ИА Амител
Глава управления уголовного розыска Иркутской области по ошибке убил человека, сообщает Baza.
Утром 16 ноября правоохранитель отправился на охоту вместе с друзьями. Мужчина выстрелил из ружья в сторону ельника. Ему показалось, что там находится зверь.
Однако там был 62-летний загонщик. Пуля попала мужчине в грудь, он умер на месте.
В отношении главы уголовного розыска в тот же день возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку.
"Известно, что у участников инцидента имелись соответствующие документы, и охота проводилась в установленный законом срок", – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства происшествия.
14:45:21 18-11-2024
Слепой, но хорошо слышащий сотрудник? Если был близко, то как не разглядел? Если далеко, то из 12-го калибра пулей в грудь через одежду убить человека можно, но с трудом. Либо стрелял из нарезного. Фраза интересная "ему казалось". В церковь надо ходить чаще, чтобы не казалось, а так можно и на улице, в магазине простых людей пострелять. Было такое уже. Тешатся "герои". На СВО их надо на передовую, пусть там свои навыки стрелковые проявляют.
15:22:35 18-11-2024
да поди пьяные были.
20:15:31 18-11-2024
Гость (15:22:35 18-11-2024) да поди пьяные были.... в 99 процентах пьяные, у меня брат так начал служить в одной администрации, так замучился с ними пить - на охоте, в сауне, в ресторане...сбежал через 4 года как зам. мэра стал.
15:35:50 18-11-2024
=а так можно и на улице, в магазине простых людей пострелять.=
квадробера перепутать, да
18:11:53 18-11-2024
Гость (15:35:50 18-11-2024) =а так можно и на улице, в магазине простых людей пострелять... +100500 Но квадробер тоже человек, только в обличии "зверя".
11:25:04 19-11-2024
Гость (18:11:53 18-11-2024) +100500 Но квадробер тоже человек, только в обличии "зверя".... вот и я про тоже
20:14:27 18-11-2024
поделом. Что, голодные что-ли, пошли добывать хоть что нибудь пожевать??? ироды, враги природы, поделом
22:54:04 18-11-2024
а разве на охоте трезвые бывают
11:29:34 19-11-2024
Выкрутится.