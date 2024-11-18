В Сибири глава уголовного розыска убил человека, перепутав его с диким зверем

Мужчины были на охоте

18 ноября 2024, 14:20, ИА Амител

Выстрел из ружья / Фото: unsplash.com

Глава управления уголовного розыска Иркутской области по ошибке убил человека, сообщает Baza.

Утром 16 ноября правоохранитель отправился на охоту вместе с друзьями. Мужчина выстрелил из ружья в сторону ельника. Ему показалось, что там находится зверь.

Однако там был 62-летний загонщик. Пуля попала мужчине в грудь, он умер на месте.

В отношении главы уголовного розыска в тот же день возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку.

"Известно, что у участников инцидента имелись соответствующие документы, и охота проводилась в установленный законом срок", – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства происшествия.