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Бийский олеумный завод получит 15 млрд рублей инвестиций

С руководством завода достигнута договоренность об увеличении зарплаты работникам на 30% — это произойдет уже в ближайшие дни

20 августа 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бийский олеумный завод в Алтайском крае получит 15 млрд рублей на наращивание производственных мощностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, главу Министерства торговли и промышленности Дениса Мантурова.

19 августа он вместе с губернатором Виктором Томенко посетил Бийский олеумный завод. Там Мантуров ознакомился с ходом инвестиционного проекта по наращиванию мощностей.

"Мы приняли недавно решение о выделении почти 15 млрд рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. Я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестиционного проекта", — заявил министр.

С руководством завода достигнута договоренность об увеличении зарплаты работникам на 30% — это произойдет уже в ближайшие дни. Сейчас средняя специалистов там составляет 43 тысячи рублей, добавил Мантуров.

Алтайский край промышленность бизнес

Комментарии 3

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Гость

10:22:27 20-08-2023

Чей это свечной заводик ?

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Гость

12:54:23 21-08-2023

Гость (10:22:27 20-08-2023) Чей это свечной заводик ?... ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" Учредители Российская Федерация Ничего секретного

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Георг

11:04:29 20-08-2023

Вообщето это секретная информация

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