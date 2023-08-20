Бийский олеумный завод получит 15 млрд рублей инвестиций

С руководством завода достигнута договоренность об увеличении зарплаты работникам на 30% — это произойдет уже в ближайшие дни

20 августа 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бийский олеумный завод в Алтайском крае получит 15 млрд рублей на наращивание производственных мощностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, главу Министерства торговли и промышленности Дениса Мантурова.

19 августа он вместе с губернатором Виктором Томенко посетил Бийский олеумный завод. Там Мантуров ознакомился с ходом инвестиционного проекта по наращиванию мощностей.

"Мы приняли недавно решение о выделении почти 15 млрд рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. Я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестиционного проекта", — заявил министр.

С руководством завода достигнута договоренность об увеличении зарплаты работникам на 30% — это произойдет уже в ближайшие дни. Сейчас средняя специалистов там составляет 43 тысячи рублей, добавил Мантуров.