Бийский олеумный завод получит 15 млрд рублей инвестиций
С руководством завода достигнута договоренность об увеличении зарплаты работникам на 30% — это произойдет уже в ближайшие дни
20 августа 2023, 09:59, ИА Амител
Бийский олеумный завод в Алтайском крае получит 15 млрд рублей на наращивание производственных мощностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, главу Министерства торговли и промышленности Дениса Мантурова.
19 августа он вместе с губернатором Виктором Томенко посетил Бийский олеумный завод. Там Мантуров ознакомился с ходом инвестиционного проекта по наращиванию мощностей.
"Мы приняли недавно решение о выделении почти 15 млрд рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. Я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестиционного проекта", — заявил министр.
С руководством завода достигнута договоренность об увеличении зарплаты работникам на 30% — это произойдет уже в ближайшие дни. Сейчас средняя специалистов там составляет 43 тысячи рублей, добавил Мантуров.
10:22:27 20-08-2023
Чей это свечной заводик ?
12:54:23 21-08-2023
Гость (10:22:27 20-08-2023) Чей это свечной заводик ?... ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" Учредители Российская Федерация Ничего секретного
11:04:29 20-08-2023
Вообщето это секретная информация