Бийский школьник практиковался в паркуре и угодил в больницу

Подросток неудачно приземлился на голову

11 мая 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске подросток попал в больницу, после того как попытался сделать сальто. Об этом сообщили в ССМП Бийска.

Парень выполнял трюки на остановке "Табачная фабрика", хотел скрутить сальто с урны, но упал, ударился головой и потерял сознание.

На место незамедлительно приехали медики, они оказали пострадавшему необходимую помощь, а затем в тяжёлом состоянии доставили в Центральную городскую больницу Бийска.