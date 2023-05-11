Бийский школьник практиковался в паркуре и угодил в больницу
Подросток неудачно приземлился на голову
11 мая 2023, 14:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске подросток попал в больницу, после того как попытался сделать сальто. Об этом сообщили в ССМП Бийска.
Парень выполнял трюки на остановке "Табачная фабрика", хотел скрутить сальто с урны, но упал, ударился головой и потерял сознание.
На место незамедлительно приехали медики, они оказали пострадавшему необходимую помощь, а затем в тяжёлом состоянии доставили в Центральную городскую больницу Бийска.
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