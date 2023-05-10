В Сибири корова ударила копытом по стене и убила рабочего

24-летнего скотника насмерть придавило бетонным ограждением

10 мая 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Омской области

В Омской области огромное бетонное ограждение насмерть придавило скотника после того, как корова ударила копытом по стене, пишет РИА Новости.

Инцидент случился утром 6 мая в молочном комплексе "Кутузовское". По информации источников в правоохранительных органах, молодой человек скончался на месте.

В областном Следкоме сообщили, что по факту гибели 24-летнего рабочего возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Правоохранители ведут расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные.

Ранее в Индии мужчину убила отлетевшая от поезда корова.