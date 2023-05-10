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В Сибири корова ударила копытом по стене и убила рабочего

24-летнего скотника насмерть придавило бетонным ограждением

10 мая 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Омской области
Фото: СУ СКР по Омской области

В Омской области огромное бетонное ограждение насмерть придавило скотника после того, как корова ударила копытом по стене, пишет РИА Новости.

Инцидент случился утром 6 мая в молочном комплексе "Кутузовское". По информации источников в правоохранительных органах, молодой человек скончался на месте.

В областном Следкоме сообщили, что по факту гибели 24-летнего рабочего возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Правоохранители ведут расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные.

Ранее в Индии мужчину убила отлетевшая от поезда корова.

Комментарии 2

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гость

17:57:05 10-05-2023

КАК ?

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Гость

21:00:50 10-05-2023

гость (17:57:05 10-05-2023) КАК ?... копытом об косяк!

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