В Сибири корова ударила копытом по стене и убила рабочего
24-летнего скотника насмерть придавило бетонным ограждением
10 мая 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Омской области
В Омской области огромное бетонное ограждение насмерть придавило скотника после того, как корова ударила копытом по стене, пишет РИА Новости.
Инцидент случился утром 6 мая в молочном комплексе "Кутузовское". По информации источников в правоохранительных органах, молодой человек скончался на месте.
В областном Следкоме сообщили, что по факту гибели 24-летнего рабочего возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Правоохранители ведут расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные.
Ранее в Индии мужчину убила отлетевшая от поезда корова.
17:57:05 10-05-2023
КАК ?
21:00:50 10-05-2023
гость (17:57:05 10-05-2023) КАК ?... копытом об косяк!