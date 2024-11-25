Бийскую дамбу хотят продать за 13 миллионов рублей

На нового собственника лягут обязанности, связанные с объектом

25 ноября 2024, 20:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147

В Бийске на продажу выставлена дамба, которая находится в районе речного порта. Это сооружение было включено в план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы, сообщает издание "Бийский рабочий".

Дамба представляет собой земляное сооружение площадью примерно 500 квадратных метров. Начальная стоимость объекта составляет 13 миллионов рублей.

Если найдется покупатель, то на него будет возложена обязанность использовать дамбу для обслуживания пассажиров и судов, а также для погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов.

Кроме того, собственник должен будет взаимодействовать с другими видами транспорта.