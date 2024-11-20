Власти Рубцовска продали помещения в центре города по 208 рублей за "квадрат"

Муниципальное образование потеряло более 14 млн рублей

20 ноября 2024, 17:12, ИА Амител

Правоохранители / Фото: kubnews.ru

Прокуратуру Рубцовска смутило, что муниципалитет продал два нежилых помещения в центре города за 270 тысяч рублей. Их площадь – 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"Бюджету муниципального образования Рубцовска причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело. Прокурор потребовал признать договоры купли-продажи недействительными и восстановить муниципальную собственность.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения суда проконтролируют после его вступления в законную силу.