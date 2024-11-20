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Власти Рубцовска продали помещения в центре города по 208 рублей за "квадрат"

Муниципальное образование потеряло более 14 млн рублей

20 ноября 2024, 17:12, ИА Амител

Правоохранители / Фото: kubnews.ru
Правоохранители / Фото: kubnews.ru

Прокуратуру Рубцовска смутило, что муниципалитет продал два нежилых помещения в центре города за 270 тысяч рублей. Их площадь – 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"Бюджету муниципального образования Рубцовска причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело. Прокурор потребовал признать договоры купли-продажи недействительными и восстановить муниципальную собственность.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения суда проконтролируют после его вступления в законную силу.

Сергей Щукин (слева) / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Рубцовск суд недвижимость Прокуратура

Комментарии 5

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Гость

17:56:19 20-11-2024

А говорят недвижимость широко дорогая. Любой пенсионер себе может позволить инвестировать в недвижимость

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Санечек

19:00:31 20-11-2024

нужным людям...

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Гость

20:30:24 20-11-2024

Такой вопиющий "казус", допущенный ВЛАСТЬЮ(!), возможен только в стране, где "авторитет" закона ниже плинтуса!

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Гость

14:01:21 21-11-2024

Т.е., просто отменили сделку, а ответственность кто-то понес?

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Гость

18:50:41 21-11-2024

Гость (14:01:21 21-11-2024) Т.е., просто отменили сделку, а ответственность кто-то понес... Чукча не читатель? По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

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