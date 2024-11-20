Власти Рубцовска продали помещения в центре города по 208 рублей за "квадрат"
Муниципальное образование потеряло более 14 млн рублей
20 ноября 2024, 17:12, ИА Амител
Правоохранители / Фото: kubnews.ru
Прокуратуру Рубцовска смутило, что муниципалитет продал два нежилых помещения в центре города за 270 тысяч рублей. Их площадь – 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает краевая прокуратура.
"Бюджету муниципального образования Рубцовска причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей", – рассказали в ведомстве.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело. Прокурор потребовал признать договоры купли-продажи недействительными и восстановить муниципальную собственность.
Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения суда проконтролируют после его вступления в законную силу.
17:56:19 20-11-2024
А говорят недвижимость широко дорогая. Любой пенсионер себе может позволить инвестировать в недвижимость
19:00:31 20-11-2024
нужным людям...
20:30:24 20-11-2024
Такой вопиющий "казус", допущенный ВЛАСТЬЮ(!), возможен только в стране, где "авторитет" закона ниже плинтуса!
14:01:21 21-11-2024
Т.е., просто отменили сделку, а ответственность кто-то понес?
18:50:41 21-11-2024
Гость (14:01:21 21-11-2024) Т.е., просто отменили сделку, а ответственность кто-то понес... Чукча не читатель? По материалам проверки возбуждено уголовное дело.