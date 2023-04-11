Бийскую УК заставили заплатить компенсацию ребенку, пострадавшему от удара качелей

В пользу ребёнка взыскали 50 тысяч рублей, а 25 тысяч организация выплатила в качестве штрафа

11 апреля 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бийский городской суд рассмотрел иск прокуратуры к одной из управляющих компаний. Поводом для разбирательства стало травмирование ребёнка на детской площадке.

Инцидент произошёл в 2021 году на Докучаева. Двухлетнего малыша ударило качелей. Ребёнок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и гематомой лба.

После проведения строительно-технической экспертизы стало известно, что площадку построили с несоответствиями требований безопасности. Кроме того, она находилась в ненадлежащем состоянии.

УК обязали выплатить пострадавшему ребёнку 50 тысяч рублей, а также 25 тысяч рублей взыскали в качестве штрафа. Нарушения на детской площадке устранили, пишет "Бийский рабочий".