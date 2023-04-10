Стаю из 13 агрессивных собак заметили на улицах Бийска

По словам местных, животные кидаются на проходящих мимо людей

10 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

Жители Бийска вновь заговорили о проблеме бродячих собак. Пост разместили в сообществе "Инцидент Бийск".

Автор сообщения рассказала о том, что агрессивные животные кидаются на проходящих мимо людей. Пока серьёзных последствий удалось избежать.

Бийчанка отметила, что насчитала как минимум 13 особей в стае.

Ранее Жители Рубцовска пожаловались на неизвестного, который расстреливает их питомцев из воздушки.