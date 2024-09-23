Бизнес-центр с фонтаном построят в Барнауле рядом с торговым центром и церковью

Проект рассмотрели на заседании градсовета города

23 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Проект бизнес-центра на улице Взлетной в Барнауле

Бизнес-центр по адресу улица Взлетная, 31, построят в Барнауле рядом с существующими торговыми центрами и по соседству с церковью Иоанна Богослова. Проект рассмотрели 19 сентября на заседании градсовета города. Эксперты уверены, что проектируемое здание – хороший пример современной архитектуры.

Каким будет бизнес-центр?

Над концепцией работал известный барнаульский архитектор Владимир Золотов. Участок под застройку расположен в жилом квартале 2000, в границах улиц Взлетная, Балтийская, Шумакова. Здание будет отодвинуто от красной линии и "спрятано" за существующей застройкой. В частности, за ТРЦ "Праздничный". Тем не менее архитектор постарался сделать объект интересным.

Подразумевается строительство подземной парковки на 54 машины. В пятиэтажном здании будут четыре лестничные клетки, две лифтовые, транзитный вестибюль. Материалы фасадов и цветовая гамма будут идентичны расположенному рядом офисному зданию, составив с ним единый комплекс. В отделке используют штукатурку и композитные материалы. Запроектирована и вечерняя подсветка. Подразумевается строительство небольшого фонтана.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом у архитекторов не возникло вопросов к проекту. В частности, Сергей Боженко назвал проект прекрасным примером современного общественного здания.

"У здания хорошие пропорции, вертикальное и горизонтальное членение фасада, увязка по колориту и пластике с соседними зданиями. Считаю, автора можно поздравить с прекрасной работой", – заявил Боженко.

Его поддержал барнаульский предприниматель Евгений Носенко, который рекомендовал убрать дополнительные 16 парковочных мест, чтобы сделать привлекательней территорию рядом с фонтаном.

В итоге проект единогласно одобрили.