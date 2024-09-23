Бизнес-центр с фонтаном построят в Барнауле рядом с торговым центром и церковью
Проект рассмотрели на заседании градсовета города
23 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Бизнес-центр по адресу улица Взлетная, 31, построят в Барнауле рядом с существующими торговыми центрами и по соседству с церковью Иоанна Богослова. Проект рассмотрели 19 сентября на заседании градсовета города. Эксперты уверены, что проектируемое здание – хороший пример современной архитектуры.
Каким будет бизнес-центр?
Над концепцией работал известный барнаульский архитектор Владимир Золотов. Участок под застройку расположен в жилом квартале 2000, в границах улиц Взлетная, Балтийская, Шумакова. Здание будет отодвинуто от красной линии и "спрятано" за существующей застройкой. В частности, за ТРЦ "Праздничный". Тем не менее архитектор постарался сделать объект интересным.
Подразумевается строительство подземной парковки на 54 машины. В пятиэтажном здании будут четыре лестничные клетки, две лифтовые, транзитный вестибюль. Материалы фасадов и цветовая гамма будут идентичны расположенному рядом офисному зданию, составив с ним единый комплекс. В отделке используют штукатурку и композитные материалы. Запроектирована и вечерняя подсветка. Подразумевается строительство небольшого фонтана.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом у архитекторов не возникло вопросов к проекту. В частности, Сергей Боженко назвал проект прекрасным примером современного общественного здания.
"У здания хорошие пропорции, вертикальное и горизонтальное членение фасада, увязка по колориту и пластике с соседними зданиями. Считаю, автора можно поздравить с прекрасной работой", – заявил Боженко.
Его поддержал барнаульский предприниматель Евгений Носенко, который рекомендовал убрать дополнительные 16 парковочных мест, чтобы сделать привлекательней территорию рядом с фонтаном.
В итоге проект единогласно одобрили.
08:39:25 23-09-2024
54 парковки на 5 этажей, не жирно ли будет?
Там что олигархи работать будут?
09:07:11 23-09-2024
А что, закономерно из Бизнес-центр сразу в в торговый храм Сатаны, а потом в духовный храм этого правителя мира.
09:25:30 23-09-2024
Удобно...Нагрешил, пошел помолился...
11:31:58 23-09-2024
Конечно лучше бы благоустроили это место.... но лишняя кофейня на первом этаже не помешает)
20:09:15 23-09-2024
Кругом одни бизнес-центры!!!А почему Парк новый не построят, не выгодно строить парки))???!!!Только все в планах(очень далеких и нереальных). Люди голосуют постоянно за благоустройство разных районов, нужны зоны отдыха, прогулочные зоны и т. д., но строят Бизнес-центры, да еще рядом с храмом. Не многовато ли там бизнеса на 1 м2???
10:16:09 25-09-2024
Лучше бы завод построили.