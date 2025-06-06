Бизнес идет в спорт. Шестая Спартакиада предпринимателей прошла в Бочкарях

Мероприятие состоялось 31 мая

06 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Шестая Спартакиада в Бочкарях / Фото: Александр Черный / "Алтайский спорт"

Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры предпринимателей Алтайского края прошла 31 мая в селе Бочкари Целинного района. В этом году традиционные корпоративные состязания вновь состоялись в формате выездного мероприятия.

В составе 16 команд в соревнованиях приняли участие более 300 человек, которые провели субботний день на стопроцентном позитиве. Среди участников такие компании, как "Два этажа", Dedall, "Алейск", "Альфа-Банк", "Большая тусовка", "Красногорский район", "Мои люди", "Мой бизнес", "Прокс", "Рубцовское предприятие "Рассвет", РУП ОПОРА, "Сибкомплект", "Соколоволес", "Медиагруппа FM-Продакшн", "Целинный район", "Энергетический Альянс Сибири".

Организаторами соревнований выступили Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки и развития физической культуры "На спорте", Спортивная школа Целинного района. Информационную поддержку оказало Министерство спорта Алтайского края.

Поприветствовать спортсменов приехал представитель губернатора в АКЗС Александр Евстигнеев, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

"Бочкари, безусловно, обладают уникальной спортивной инфраструктурой, благодаря чему мы можем на стыке весны и лета провести даже и ледовые виды программы. В прошлом году это был керлинг, сейчас – хоккей! Большое спасибо сельчанам, Бочкаревскому пивоваренному заводу и его руководителю Вадиму Петровичу Смагину за гостеприимство! Что касается самой спартакиады, то я считаю, что в первую очередь мы здесь объединяем свои эмоции, свои профессиональные навыки, и именно через спорт, через командную борьбу учимся быть сильнее", – поприветствовал гостей спортивного праздника Андрей Осипов.

В общей сложности в спартакиаде было представлено 12 дисциплин: бадминтон, настольный теннис, дартс, мини-футбол, баскетбол 3×3, пляжный волейбол, шахматы, петанк, гиревой спорт, хоккей 3×3, спортивное метание ножей, сила удара.

По итогам турнира первое место заняла команда "Алейск". Второе место у команды Красногорского района. Бронза у "Соколоволес".

Организаторы благодарят генерального партнера Альфа-Банк за поддержку и полную включенность, а также информационного партнера "Медиагруппу FM-Продакшн"; компанию "Прокс" за вкусные подарки; бренд "Солми" за подарочные наборы; Центр спорта и здоровья "Ривер"; отель Geometrikа; клинику инфузионной терапии Clean Clinic.

Текст подготовили Галина Бессонова и Александр Черный