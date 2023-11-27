Бизнес-карта UnionPay Business набирает популярность у экспортеров АПК

В банке рассказали, как она работает и кому подходит

27 ноября 2023, 14:29, ИА Амител erid: LjN8KcMcp

Карта Россельхозбанка / Иллюстрация: пресс-служба РСХБ

Россельхозбанк предлагает аграриям удобную карту для расчета в России и за границей. О том, какие есть условия по дебетовой бизнес-карте UnionPay Business (ЮнионПэй Бизнес), а для юридических лиц – в виде корпоративной карты, рассказала начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Наталья Куличенко. Презентация прошла в конференц-зале Алтайского филиала Россельхозбанка во время заседания Совета Союза КФФ Алтайского края.

"У нас сейчас проходит акция, которая действует до 31 декабря 2023 года включительно. Согласно условиям, выпуск карты осуществляется бесплатно и моментально. Заявку можно подать онлайн или в офисе, а для клиентов банка – через своего клиентского менеджера. Карта обслуживается бесплатно, с одним условием, что в течение расчетного периода, а это один год, будет проведена расходная операция на сумму минимум 1000 рублей", – пояснила Наталья Куличенко.

Картой можно рассчитываться и в России, и за границей. Конвертация производится в автоматическом режиме, сначала валюта страны пребывания конвертируется в юани, а затем в рубли. Управлять счетом можно в смартфоне, добавила Куличенко. И пригласила аграриев зайти за этими картами в офисы РСХБ.

Продукт банка UnionPay Business вызвал живой интерес у членов Совета. Представители отрасли задавали практические вопросы и на все получили полные ответы.

"Это очень интересное предложение для нас, особенно сейчас, когда наши логистические цепочки неуклонно разворачиваются в юго-восточном направлении. Мы активно работаем со странами ближнего зарубежья, поставляем свою продукцию в Казахстан, и нам будет удобно, а главное – прозрачно, привычно и понятно использовать в расчетах карту UnionPay Business от нашего партнера – Россельхозбанка", – отметил председатель Союза КФФ Алтайского края Александр Балаков.

Тарифы карты UnionPay Business сохраняются такими же, как и на обычные дебетовые и любые другие карты Россельхозбанка. Внесение – 0,25% от суммы. Снятие в любых банкоматах до 300 000 рублей в сутки и до 3 млн в месяц. Полную сетку тарифов по карте можно изучить на сайте rshb.ru или проконсультироваться у сотрудника банка. Для юридических лиц первый год обслуживания карты – бесплатный, если она выпускается впервые как первая карта к расчетному счету, а со второго года – 200 рублей в месяц. Карту UnionPay Business можно оформить как к расчетному счету компании, так и с отдельным счетом.

Карты интересны всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, транспортным компаниям, сотрудники которых совершают поездки за границу для оплаты корпоративных расходов за рубежом, обеспечивая при этом соблюдение политики безопасности или для закупки товаров за рубежом.

Карты к расчетам принимают:

Ближний Восток – Турция, Египет, ОАЭ, Кипр, Израиль и др.;

Европа – Италия, Испания, Венгрия, Германия;

ближнее зарубежье – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь;

Азия – Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и др.;

Америка – США, Аргентина, Куба, Бразилия.

АО "Россельхозбанк"

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