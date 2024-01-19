Бизнес семьи гендиректора КШП "Глобус" "расширился" новым офисом?

Компанию семьи гендиректора КШП "Глобус" и предприятие, по соседству с которым она сейчас находится, связывают тесные отношения

19 января 2024, 13:09, ИА Амител

Фото: ИА "Атмосфера"

На новом месте с недавнего времени работает барнаульская компания ASSUM, которая занимается производством и реализацией оборудования для пищевой промышленности, предприятий торговли, общественного питания и сферы гостеприимства. Как пишет ИА "Атмосфера", предприятие сменило локацию в прошлом году, переехав поближе к партнеру – Заводу пищевого машиностроения (ЗПМ).

Именно ООО "Завод пищевого машиностроения" в 2023 году приобрело у некоего лица сразу два помещения по адресам: Барнаул, пр. Калинина, 15/1 – Н-11 площадью 189,9 кв. м и Н-10 площадью 191,5 кв. м.

Как отмечает агентство, по непроверенным данным, покупка могла обойтись в сумму около 50 млн рублей.

Теперь в H-10 находится центральный офис ООО "Ассум". А Завод пищевого машиностроения расположен рядом, на Калинина, 15в.

Обе компании, по данным ИА "Атмосфера", связывают тесные отношения.

Что известно о Заводе пищевого машиностроения и как он связан в ООО "Ассум"?

ООО "Ассум" было образовано 1 ноября 2013 года. По данным системы проверки контрагентов "КонтрФокус", учредителем предприятия был Александр Крюков. В 2015 году 100% "Ассума" перешло к Сергею Косых. Летом 2022 года Косых назначили генеральным директором АО "Комбинат школьного питания – Глобус" и тогда "Ассум" возглавила Наталья Щередина. Она руководила предприятием, еще когда его собственником был Крюков.

Сергей Косых / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"В ООО "Ассум" я оставил эффективную команду, способную решать самые сложные задачи. Сейчас компанией руководит новый генеральный директор, а я не вмешиваюсь в его дела", – говорил Косых в интервью ИА "Амител".

Новым учредителем "Ассума" стала Оксана Косых, предположительно, супруга Сергея Косых. "Атмосфера" отмечает, что Оксана Косых также является генеральным директором и соучредителем ООО "СТН" по производству электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей и индивидуальным предпринимателем, одним из видов деятельности которого является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

ООО "Ассум" – основной дилер продукции ЗПМ в Алтайском крае.

ООО "Завод пищевого машиностроения" зарегистрирован в 2017 году Александром Крюковым – после передачи "Ассума" Сергею Косых.

ЗПМ выпускает оборудование из нержавеющей стали для общепита, торговых сетей и производителей продуктов питания под торговыми марками ЗПМ и ASSUM.

Компания участвует в тендерах, оснащает большое количество социальных объектов, столовые школ, детских садов и медучреждений. Например, на объекты Алтайского края в 2021 году завод поставил порядка четырех тысяч изделий, писал "Толк".

В интервью "Амителу" Сергей Косых заявлял, что КШП "Глобус" не будет покупать оборудование у ООО "Ассум", принадлежащего его семье. Он также добавил, что "в договоре четко прописано, что из-за коррупционной составляющей комбинат "Глобус" не может сотрудничать с "Ассум".

Однако партнеры "Ассума" могут снабжать оборудованием школьные столовые. В январе 2023 года Завод пищевого машиностроения по заказу краевого министерства образования и науки поставил оборудование для пищеблоков общеобразовательных организаций на сумму более 4,5 млн рублей. В контракте было шесть позиций: подставка под пароконвектомат, стеллаж производственный, стеллаж производственный для тарелок, стол кондитерский и два вида производственных столов. Судя по количеству оборудования – от 50 до 150 единиц – речь могла идти об оснащении столовых барнаульских школ, большинство из которых обслуживание КШП "Глобус", пишет "Атмосфера".

КШП "Глобус" в 2023 году размещал на сайте госзакупок заявку на поставку оборудования на сумму 941 130 руб. Тендер выиграло ООО "Профессиональное оборудование". Если речь идет о барнаульской компании, то ее генеральным директором в 2010-х годах был нынешний руководитель комбината школьного питания Сергей Косых.