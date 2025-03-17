Бизнесмен в Приморье отделался ограничением свободы за заражение 12 детей туберкулезом

Он нанял на работу в школьную столовую женщину, которая позже подменила медкнижку

17 марта 2025, 16:45, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Sasun Bughdaryan

Предприниматель и сотрудница организации питания детей в школах получили ограничение свободы за заражение 12 школьников Дальнегорска Приморского края туберкулезом. Об этом сообщает "Восток Медиа".

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края, бизнесмен и работник нарушили правила организации питания детей. Суд установил, что предприниматель трудоустроил сотрудницу на кухню без документа, который подтверждает отсутствие у нее туберкулеза. После начала работы женщина предоставила подложную медкнижку.

Оба фигуранта признаны виновными по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), а женщина, использовавшая фальшивую медкнижку, также признана виновной по статье 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного официального документа"). Предприниматель получил один год и восемь месяцев ограничения свободы, а работник кухни – один год и пять месяцев. Прокуратура собирается обжаловать приговор в апелляционном порядке, поскольку считает его слишком мягким и уверена в необходимости реального лишения свободы.