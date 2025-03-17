Просила веревку потолще. Новые детали исчезновения учительницы в Алтайском крае
В магазинах, где женщина попала на камеры наблюдения, она купила бельевую веревку, отраву для крыс, уксус и аммиак
17 марта 2025, 15:26, ИА Амител
4 марта 2025 года учительница музыки из села Зудилово Ольга Залит ушла из дома и бесследно исчезла. Женщина должна была вести урок в школе, но вместо этого по неизвестным причинам уехала в близлежащее село Березовка. Там она попала на камеры наблюдения в местных магазинах, а затем ее след потерялся. Однако новые подробности исчезновения женщины удалось выяснить благодаря персоналу нескольких торговых точек. Об этом сообщает "Толк".
В хозяйственном магазине села Березовка учительница рассчиталась картой за покупки и попала на камеры видеонаблюдения. Среди местных жителей эта запись породила немало споров – многим показалось, что на кадрах другой человек. Кто-то начал строить теории о том, что в одежду Ольги переоделась бывшая невеста ее сына – Алина. Девушка же стойко переносит обвинения от пользователей соцсетей и старается отвечать на вопросы обеспокоенных граждан.
"На видео правда не я. Тем более я живу в Барнауле и 4 марта из дома практически не выходила. И я больше чем уверена, что на камерах именно Ольга Викторовна. У нас с ней хорошие отношения, мы всегда тепло общались и поддерживали друг друга", – пояснила "Толку" Алина.
Это подтвердили и в магазине, где была сделана запись:
"Сразу было понятно, что это не наш человек, не местный. Я не могу сказать, что она была грубой, скорее, какой-то холодноватой, не расположенной к общению. Это точно была не молодая девушка – высокая, худощавая женщина, без косметики", – рассказала сотрудница магазина.
Со слов собеседницы, Ольга приобрела два товара: бельевую веревку и отраву для крыс. Веревку просила потолще, но взяла ту, которая была в наличии. Она уже направлялась к выходу, но вернулась и спросила, есть ли отрава для крыс. Затем взяла шесть пачек, оплатила и ушла.
Вторая камера зафиксировала Ольгу в магазине "Ярче". По словам сотрудников, около 12:35 она приобрела там уксус. Как и кадры из магазина хозтоваров, эту видеозапись передали полиции.
Также известно, что похожая женщина заходила и в аптеку поблизости.
"Народу было много, и чтобы зря не ждать, она сразу спросила, есть ли в наличии аммиак. Коллега ей ответила, что да, есть, и она встала в очередь. Попросила пять пузырьков, но было только четыре. Она их купила и ушла", – вспоминает провизор.
Но камеры видеонаблюдения в аптеке нет, поэтому подтвердить или опровергнуть факт покупки Ольгой аммиака может только выписка с банковского счета.
Ориентировки с данными Ольги расклеены по всему селу, однако местные жители признаются, что о поисках узнали не сразу, а кто-то не в курсе и до сих пор.
"Было слишком мало информации. Изначально надо было рассказать, кто пропал, что за человек, откуда. А просто фото в ленте многие пролистали, и все. Мне кажется, это было большой ошибкой, из-за которой упустили драгоценное время. Только потом уже все поняли, что пропавшая женщина работала у нас в школе", – вздыхает местная жительница.
В Зудилово об Ольге отзываются хорошо, но отмечают, что и сама женщина, и ее семья близко ни с кем не общались. Даже когда в их доме произошел пожар, за помощью ни к кому не обратились. Ничего не знают о делах в семье ни соседи, ни коллеги Ольги.
Однако зудиловцы признают: многие хотели бы выйти на поиски пропавшей учительницы, но когда и куда идти – не знают.
Тем временем Ольгу Залит продолжают искать более сотни человек. Волонтеры распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и даже подключили к поискам дроны. Алтайский Следком после пропажи женщины возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Приметы Ольги: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые. В день исчезновения была одета в черный длинный пуховик, белую шапку и белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 903 992 7108, 8 983 386 5701 или 02.
15:37:04 17-03-2025
довели?
15:41:11 17-03-2025
С таким набором надо осматривать заброшенные дома,строения, ближайшие околки и лес.
16:03:59 17-03-2025
Ействительно, довели
Садоводства пробовали смотреть?
16:26:40 17-03-2025
Могла и на электричке уехать, тоже нужно проверить! Судя по ситуации, всё плохо. Но что делать, нужно найти!
18:16:04 17-03-2025
Ладно крысиный яд, если самовыпилиться была цель.
А нашатырь в таких объемах зачем?
Удивительно что сама осуществляла закупки, сама планировала.
На чем она добралась в соседнее село? Может, все же, ей манипулировали?
19:35:09 17-03-2025
Гость (18:16:04 17-03-2025) Ладно крысиный яд, если самовыпилиться была цель.А нашат... адольф тоже самовыпилиться решил, выпил яд и получил пулю а после его сожгли.
зачем надо было стрелять если цианид сам бы справился.
А что до учителя, то её просто довели, с такими детьми никаких нервов не хватит, а то ты не знаешь как детки себя ведут в школе, спровоцируют учителя и на камеры снимают а после в ютуб выкладывают.
Вон один упырь подбежал к учителю сзади со смехом надел её на голову мусорную корзину и со смехом сел обратно за парту, все это дело снимали, так более того эта особь еще и отрицало что оно надело учителю ведро на голову, оно еще оскорбляло учителя и ударить угрожало.
Или к примеру нажрались два идиота снюса и довели препода, заплевали весь класс и еще послали учителя.
Сейчас тронь дитятку, дитятко пожалуется мамке с папкой и прибегут яжеродители отношения выяснять, еще заявление накатают в полицию, у нас же модно стало стучать и процовировать.
А все потому-что родители в попы целуют своих личинок не занимаясь воспитанием через звездюли.
А школота оборзевшая от безнаказанности творят что хотят.
00:31:09 20-03-2025
Алик (19:35:09 17-03-2025) А все потому-что родители в попы целуют своих личинок не занимаясь воспитанием через звездюли.
Не приходило в голову, что они такие как раз из-за такого воспитания?
13:17:23 24-03-2025
Слова сына звучат странно