Просила веревку потолще. Новые детали исчезновения учительницы в Алтайском крае

В магазинах, где женщина попала на камеры наблюдения, она купила бельевую веревку, отраву для крыс, уксус и аммиак

17 марта 2025, 15:26, ИА Амител

Ольга Залит / Фото: Telegram-канал Barnaul 22

4 марта 2025 года учительница музыки из села Зудилово Ольга Залит ушла из дома и бесследно исчезла. Женщина должна была вести урок в школе, но вместо этого по неизвестным причинам уехала в близлежащее село Березовка. Там она попала на камеры наблюдения в местных магазинах, а затем ее след потерялся. Однако новые подробности исчезновения женщины удалось выяснить благодаря персоналу нескольких торговых точек. Об этом сообщает "Толк".

В хозяйственном магазине села Березовка учительница рассчиталась картой за покупки и попала на камеры видеонаблюдения. Среди местных жителей эта запись породила немало споров – многим показалось, что на кадрах другой человек. Кто-то начал строить теории о том, что в одежду Ольги переоделась бывшая невеста ее сына – Алина. Девушка же стойко переносит обвинения от пользователей соцсетей и старается отвечать на вопросы обеспокоенных граждан.

"На видео правда не я. Тем более я живу в Барнауле и 4 марта из дома практически не выходила. И я больше чем уверена, что на камерах именно Ольга Викторовна. У нас с ней хорошие отношения, мы всегда тепло общались и поддерживали друг друга", – пояснила "Толку" Алина.

Это подтвердили и в магазине, где была сделана запись:

"Сразу было понятно, что это не наш человек, не местный. Я не могу сказать, что она была грубой, скорее, какой-то холодноватой, не расположенной к общению. Это точно была не молодая девушка – высокая, худощавая женщина, без косметики", – рассказала сотрудница магазина.

Со слов собеседницы, Ольга приобрела два товара: бельевую веревку и отраву для крыс. Веревку просила потолще, но взяла ту, которая была в наличии. Она уже направлялась к выходу, но вернулась и спросила, есть ли отрава для крыс. Затем взяла шесть пачек, оплатила и ушла.

Вторая камера зафиксировала Ольгу в магазине "Ярче". По словам сотрудников, около 12:35 она приобрела там уксус. Как и кадры из магазина хозтоваров, эту видеозапись передали полиции.

Также известно, что похожая женщина заходила и в аптеку поблизости.

"Народу было много, и чтобы зря не ждать, она сразу спросила, есть ли в наличии аммиак. Коллега ей ответила, что да, есть, и она встала в очередь. Попросила пять пузырьков, но было только четыре. Она их купила и ушла", – вспоминает провизор.

Но камеры видеонаблюдения в аптеке нет, поэтому подтвердить или опровергнуть факт покупки Ольгой аммиака может только выписка с банковского счета.

Ориентировки с данными Ольги расклеены по всему селу, однако местные жители признаются, что о поисках узнали не сразу, а кто-то не в курсе и до сих пор.

"Было слишком мало информации. Изначально надо было рассказать, кто пропал, что за человек, откуда. А просто фото в ленте многие пролистали, и все. Мне кажется, это было большой ошибкой, из-за которой упустили драгоценное время. Только потом уже все поняли, что пропавшая женщина работала у нас в школе", – вздыхает местная жительница.

В Зудилово об Ольге отзываются хорошо, но отмечают, что и сама женщина, и ее семья близко ни с кем не общались. Даже когда в их доме произошел пожар, за помощью ни к кому не обратились. Ничего не знают о делах в семье ни соседи, ни коллеги Ольги.

Однако зудиловцы признают: многие хотели бы выйти на поиски пропавшей учительницы, но когда и куда идти – не знают.

Тем временем Ольгу Залит продолжают искать более сотни человек. Волонтеры распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и даже подключили к поискам дроны. Алтайский Следком после пропажи женщины возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Приметы Ольги: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые. В день исчезновения была одета в черный длинный пуховик, белую шапку и белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 903 992 7108, 8 983 386 5701 или 02.