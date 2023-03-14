БК "Барнаул" проиграл заключительный домашний матч сезона

Это седьмое поражение подряд

14 марта 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Баскетбольный клуб "Барнаул" проиграл заключительный домашний матч сезона. Игра мужской Суперлиги против "Русичей" из Курска состоялась 13 марта в спорткомплексе "Победа" и завершилась поражением алтайских баскетболистов с результатом 72:76.

Счёт по четвертям составил 26:18, 17:18, 17:15, 12:25.

Самым результативным у хозяев площадки стал Максим Прощенко. Он набрал 18 очков, а также сделал 8 подборов.

"Барнаул" проиграл седьмой матч подряд и занимает 13 место из 15 участников турнира. Заключительные матчи чемпионата Суперлиги "горожане" проведут на выезде.

23 марта "Барнаул" в Санкт-Петербурге встретится с "Зенитом-2", а 25 марта – с ЦСКА-2 в Москве.