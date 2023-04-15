Благодатный огонь доставят в Россию спецрейсом

Затем представители епархий доставят огонь в ряд городов РФ, но Барнаула в этом списке нет

15 апреля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима спецрейсом в ночь на 16 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

"Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во "Внуково-3", где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви", – рассказали в фонде, отметив, что в широкой встречи Благодатного огня не планируется.

В аэропорт прибудут представители епархий, которые доставят огонь в ряд городов РФ, но Барнаула в этом списке нет.

Ранее подробно рассказали, что такое Благодатный огонь и как он попадает в Россию.