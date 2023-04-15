Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Его доставят в Россию спецрейсом в ночь на 16 апреля

15 апреля 2023, 19:39, ИА Амител

Кадр из видео

15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии (мраморной часовни, которая находится над пещерой, где было погребено тело Иисуса Христа) и начал раздавать огонь прихожанам.

Делегация Фонда Андрея Первозванного также получила Благодатный огонь и уже направилась в аэропорт. Его доставят спецрейсом в Москву в ночь на 16 апреля.

Ранее подробно рассказали, что такое Благодатный огонь и как он попадает в Россию.