Благотворительный фонд "Мой Алтай" помог детям собраться в школу

Ребятам из трех районов Алтайского края подарили рюкзаки с канцелярией

31 августа 2024, 17:30, ИА Амител

Вручение рюкзаков / Фото: благотворительный фонд "Мой Алтай"

28 августа сразу в трех комплексных центрах социального обслуживания населения прошло вручение школьных рюкзаков с канцелярией детям из семей в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Все необходимое для учебы получили ребята из Немецкого национального, Тальменского, Каменского районов. Наборы подготовил благотворительный фонд "Мой Алтай", организовать встречи помогли центры соцобслуживания.

Десятки ребят примерили новенькие рюкзачки, пообщались с командой фонда и набрались положительных эмоций от подарков. Хорошее настроение детей накануне Дня знаний позволит им с радостью окунуться в школьную жизнь и не переживать о наличии ручек, тетрадок, карандашей и прочих атрибутов.

По словам представителя фонда Антона Паплинского, команде удалось в кратчайшие сроки проделать огромную работу по сбору средств, закупке рюкзаков, передаче помощи в районы Алтайского края. Благотворительный фонд "Мой Алтай" поздравляет всех школьников с наступающим новым учебным годом и желает им отличных отметок.

Вручение рюкзаков / Фото: благотворительный фонд "Мой Алтай"