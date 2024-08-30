Благотворители помогли школьникам из Советского района собраться на учебу

Ребята из семей в социально опасном положении получили рюкзаки и канцелярию

30 августа 2024, 16:40, ИА Амител

Благотворительная акция "Соберем детей в школу" / Фото: фонд "Мой Алтай"

В необычном формате 29 августа в КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района" прошла краевая благотворительная акция "Соберем детей в школу".

Представители благотворительного фонда "Мой Алтай" подарили ребятам из семей в социально опасном положении школьные рюкзачки и канцелярские принадлежности. Родители школьников поблагодарили за полученную благотворительную помощь всех, кто организовал добрую акцию в Алтайском крае.

Вручение рюкзако и канцелярии детям / Фото: фонд "Мой Алтай"

После торжественного вручения перед детьми выступила председатель местного отделения "Движения Первых" Советского района Евгения Молодых. Она рассказала будущим первоклассникам о миссиях, ценностях и направлениях движения, о родительском сообществе в школах района "Родные-Любимые" и пригласила всех присутствующих вступить в ряды "Первых". А после – вручила ребятам значки и браслеты с символикой школьного движения.

Мероприятие организовала команда комплексного центра под руководством директора Елены Кудряшовой, которая, помимо добрых слов, сделала сладкие подарки каждому ребенку.