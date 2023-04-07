Благоустроить аллею на проспекте Космонавтов просят в Барнауле

По словам горожанки, людей там ходит много, но нет даже урн

07 апреля 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Карты"

Жительница Барнаула на интернет-форуме с главой администрации Ленинского района Евгением Авраменко призвала благоустроить аллею между проспектом Космонавтов и улицей малой Космонавтов. Горожанка указала на достаточно большую проходимость в этой зоне, но в то же время здесь нет даже урн.

Авраменко ответил, что власти рассматривают вопрос благоустройства аллеи по нацпроекту "Жильё и городская среда". Он напомнил, что эта зелёная зона вошла в список территорий для участия во всероссийском интернет-голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году, однако для начала работ нужно набрать наибольшее число голосов на сайте za.gorodsreda.ru.

Голосование начнётся 15 апреля и продлится до конца мая. В него попали 37 общественных пространств Барнаула.