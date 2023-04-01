В мэрии рассказали, когда начнут благоустраивать три барнаульских парка

Масштабные работы проведут в "Центральном", "Изумрудном" и "Юбилейном"

01 апреля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В мэрии Барнаула чиновники и подрядчики обсудили предстоящее благоустройство парков "Центрального", "Изумрудного" и "Юбилейного". Как сообщили в мэрии, общая стоимость работ составит более 300 млн рублей. В "Изумрудном" работы должны выполнить к 15 августа, а в "Юбилейном" и "Центральном" – до конца года.

Так, в "Центральном" заменят плиточное и асфальтовое покрытие, отремонтируют фонтан, сделают зоны отдыха, детскую игровую площадку, установят скамейки, качели, навесы, беседки и другую парковую мебель, обустроят велопарковки. Также предусмотрено озеленение территории, монтаж уличного освещения и камер видеонаблюдения. Полностью ограничивать посещения парка в летний период из-за работ не планируют. Также там проведут праздничные мероприятия 1 и 9 мая, исходя из чего определят даты начала работ.

Приступить к благоустройству в "Изумрудном" подрядная организация планирует в конце апреля. Там проведут освещение, сделают ограждение, отреставрируют входные группы, построят амфитеатр, займутся устройством пешеходных связей, восстановят исторический Томский тракт и обустроят новую парковку со стороны проспекта Сибирского. При этом работы планируют завершить раньше срока не ограничивая горожанам посещение парка.

В "Юбилейном" займутся благоустройством как только растает снег и просохнет почва, поскольку основные работы связаны с озеленением, а также устройством пешеходных связей и велосипедной и беговой дорожек, которые станут продолжением построенной в прошлом году центральной аллеи. Также в парке появится велопарковка, урны, лавки, модульный туалет, освещение, видеонаблюдение, будут высажены деревья и кусты.