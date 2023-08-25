Благоустройство двух дворов завершают в Барнауле

Все замечания подрядчик должен устранить к 15 сентября

25 августа 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: Barnaul22

В рамках нацпроекта в Барнауле завершают благоустройство дворов по ул. Кулагина, 26 и ул. Тимуровская, 25. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во дворе на Кулагина установили освещение, урны, детскую площадку. Также здесь завершили асфальтирование. Чуть позже здесь появится площадка для контейнеров.

На Тимуровской поставили детский спортивный комплекс, карусель, освещение, скамьи и урны. Завершили асфальтирование проезда и тротуаров.

Вне недочеты подрядчик должен устранить до 15 сентября.