"Дорожный герой" каждый день чинит ямы на улицах Камня-на-Оби
Горожане хотят, чтобы на каждой улице появился такой инициативный человек
25 августа 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: Каменские новости
Жительница Камня-на-Оби рассказала о мужчине, который ежедневно не покладая рук борется с ямами на дорогах города. Об этом сообщают "Каменские новости".
По словам горожанки, каждый день неизвестный с тачкой и лопатой в руках выходит на улицу Дружбы, чтобы залатать ямы в асфальте. Полотно здесь дорожники не чинят. Выбоины, по словам местной жительницы, настолько глубокие, что по улице даже перестал ездить автобус.
Горожане очень ценят труд неизвестного мужчины и желают, чтобы на каждой улице поселился такой сосед.
09:05:09 25-08-2023
В губернаторы не собирается, а то у действующего не получилось. А вообще его благое дело, это статья УК РФ как обычное. 330 если не ошибаюсь
10:32:04 25-08-2023
Администрация города не хочет с этим человеком зарплатой поделиться? Так-то их работу выполняет, человек неравнодушен к тому, как выглядит его город, и хозяин, видимо, хороший.