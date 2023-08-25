НОВОСТИОбщество

"Дорожный герой" каждый день чинит ямы на улицах Камня-на-Оби

Горожане хотят, чтобы на каждой улице появился такой инициативный человек

25 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: Каменские новости
Фото: Каменские новости

Жительница Камня-на-Оби рассказала о мужчине, который ежедневно не покладая рук борется с ямами на дорогах города. Об этом сообщают "Каменские новости".

По словам горожанки, каждый день неизвестный с тачкой и лопатой в руках выходит на улицу Дружбы, чтобы залатать ямы в асфальте. Полотно здесь дорожники не чинят. Выбоины, по словам местной жительницы, настолько глубокие, что по улице даже перестал ездить автобус.

Горожане очень ценят труд неизвестного мужчины и желают, чтобы на каждой улице поселился такой сосед.

Камень-на-Оби Дороги

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:05:09 25-08-2023

В губернаторы не собирается, а то у действующего не получилось. А вообще его благое дело, это статья УК РФ как обычное. 330 если не ошибаюсь

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:04 25-08-2023

Администрация города не хочет с этим человеком зарплатой поделиться? Так-то их работу выполняет, человек неравнодушен к тому, как выглядит его город, и хозяин, видимо, хороший.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров