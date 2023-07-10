Благоустройство парков Барнаула идет по графикам, а где-то даже с опережением

По словам Антона Шеломенцева, опасений по нарушению сроков сдачи объектов нет

10 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" продолжаются работы в парках "Центральный", "Юбилейный" и "Изумрудный". Все выполняется в соответствии с графиком, а где-то даже со значительным опережением. Об этом сообщил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев в ходе осмотра общественных территорий.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в парке "Центральный" уже выполнили устройство пешеходных дорожек, входной группы с пандусом, кабеля для освещения и камер видеонаблюдения. В высокой степени готовности находится фонтан. Запустить его в тестовом режиме планируют в августе.

В "Юбилейном" в ближайшее время приступят к асфальтированию велобеговой дорожки, что составляет более 70% от общего объема работ. Основной этап благоустройства этой общественной территории завершат уже в середине августа.

В парке "Изумрудный" ведутся работы по укладке плиточного покрытия, ремонтно-восстановительные работы центрального входа, строительство амфитеатра, завершается установка нового ограждения.