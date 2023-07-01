Виктор Томенко прогулялся в барнаульском парке "Юбилейный"
Глава региона пообщался с активистами, горожанами и чиновниками
01 июля 2023, 15:59, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 1 июля посетил барнаульский парк "Юбилейный", сообщили в правительстве региона.
В ходе визита он посмотрел, как продвигается второй этап благоустройства территории, обсудил ее развитие с общественниками и чиновниками, пообщался с посетителями.
"Мы всей семьей любим гулять, проводить здесь время, все очень нам нравится. Ждем дальнейшего преображения. Спасибо, что вы обратили внимание на такой замечательный парк!" – поблагодарила губернатора проходящая мимо мама с коляской.
В ответ Томенко сказал, что в вопросе реконструкции "Юбилейного" на горадминистрацию возлагаются большие надежды – и она их оправдывает. "Так что если парк нравится, то хорошо – будем дальше развивать", – сказал он горожанке.
В своем телеграм-канале глава региона напомнил, что "Юбилейный" – самый большой парк Барнаула, его площадь – 54 гектара.
"Долгое время парк нуждался в реконструкции, и в 2021 году такое решение было принято. Работы масштабные, выделено 187,5 миллиона рублей. Знаю, как парк важен для горожан. Это подтверждается и итогами федерального онлайн-голосования за проекты благоустройства, которое проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году "Юбилейный" снова в лидерах по количеству голосов", – пояснил он.
По словам политика, за время реконструкции в "Юбилейном" сделали центральную аллею и другие прогулочные зоны, установили освещение и видеонаблюдение, высадили сотни деревьев, а в планах — организация спортивных и детских площадок, продолжение озеленения и многое другое.
При этом такая работа идет не только в "Юбилейном", но и по всему краю, отметил Виктор Томенко. За пять лет власти привели в порядок 134 общественных пространства более чем за 2 млрд рублей. И прямо сейчас в работе также находятся "десятки проектов и в городах, и в селах", подчеркнул он.
17:05:47 01-07-2023
Прудом когда займутся?
17:13:35 01-07-2023
Отоно как хорошо-то всё.
07:36:44 02-07-2023
Парки ухоженные это хорошо. А вот когда же городские цветочные клумбы в порядок приведут? Проехали по городу ,ужаснулись от картины. Просмотре кольцо"дороги Малахова/Юрина, в доль главных город, Павловский/Попова, а здесь столько поросли,кусты заслоняют и ничего не видно. Безобразие! Никакого убранства,ни единого цветочка.
09:22:49 02-07-2023
собак бы убрали,вообще шикарно было бы
12:30:27 02-07-2023
В Барнауле два мэра что ли? Край не газифицируется а этот Барнаулом занялся . Пиар пиаром,но и указы президента надо исполнять.
09:20:51 03-07-2023
Что за парк без деревьев. На плане какое-то поле с дорожками.