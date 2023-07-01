Виктор Томенко прогулялся в барнаульском парке "Юбилейный"

Глава региона пообщался с активистами, горожанами и чиновниками

01 июля 2023, 15:59, ИА Амител





















































































Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 1 июля посетил барнаульский парк "Юбилейный", сообщили в правительстве региона.

В ходе визита он посмотрел, как продвигается второй этап благоустройства территории, обсудил ее развитие с общественниками и чиновниками, пообщался с посетителями.

"Мы всей семьей любим гулять, проводить здесь время, все очень нам нравится. Ждем дальнейшего преображения. Спасибо, что вы обратили внимание на такой замечательный парк!" – поблагодарила губернатора проходящая мимо мама с коляской.

В ответ Томенко сказал, что в вопросе реконструкции "Юбилейного" на горадминистрацию возлагаются большие надежды – и она их оправдывает. "Так что если парк нравится, то хорошо – будем дальше развивать", – сказал он горожанке.

Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

В своем телеграм-канале глава региона напомнил, что "Юбилейный" – самый большой парк Барнаула, его площадь – 54 гектара.

"Долгое время парк нуждался в реконструкции, и в 2021 году такое решение было принято. Работы масштабные, выделено 187,5 миллиона рублей. Знаю, как парк важен для горожан. Это подтверждается и итогами федерального онлайн-голосования за проекты благоустройства, которое проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году "Юбилейный" снова в лидерах по количеству голосов", – пояснил он.

По словам политика, за время реконструкции в "Юбилейном" сделали центральную аллею и другие прогулочные зоны, установили освещение и видеонаблюдение, высадили сотни деревьев, а в планах — организация спортивных и детских площадок, продолжение озеленения и многое другое.

При этом такая работа идет не только в "Юбилейном", но и по всему краю, отметил Виктор Томенко. За пять лет власти привели в порядок 134 общественных пространства более чем за 2 млрд рублей. И прямо сейчас в работе также находятся "десятки проектов и в городах, и в селах", подчеркнул он.