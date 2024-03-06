Блестящий труд. Как на заводе Барнаула делают бриллианты, которые ценят во всем мире

В год на барнаульском "Кристалле" производят около 75 тысяч бриллиантов

06 марта 2024, 07:15, ИА Амител

Производство алмазов на барнаульском заводе / Фото: Евгений Сапожников

Барнаульский "Кристалл" – единственный завод за Уралом, который производит и обрабатывает бриллианты. В 2023 году здесь провели серьезную модернизацию производства. В итоге время обработки драгоценных камней сократилось с четырех часов до четырех минут. Сейчас завод производит более 75 тысяч бриллиантов в год, которые затем продают во всех регионах России. Корреспондент amic.ru побывала на "Кристалле" и увидела, как изготавливают "лучших друзей девушек".

Алмаз за четыре минуты

Прежде чем стать бриллиантом, алмазы на барнаульском заводе "Кристалл" подвергаются шести-семи стадиям обработки, пройдя через руки как минимум семи специалистов: технологов, техруководителей, сортировщиков, обработчиков. Еще год назад этот процесс занимал в десятки раз больше времени. Но в 2023 году на предприятии появилось мощное лазерное оборудование индийского производства, которое позволило сократить сразу четыре операции технологического цикла и обеспечить тем самым 80-процентную готовность бриллианта.

"Лазер пилит алмаз – самый твердый минерал – за четыре минуты. При механическом распиливании процесс занимал три-четыре часа. И оно не давало такой точности", – вспоминает начальник производства Станислав Кошелев.

Сегодня в среднем на изготовление одного бриллианта работникам требуется один день, на партию 200 штук – около месяца. В качестве сырья используют якутские алмазы.

Фото: Евгений Сапожников



Средний вес алмаза, которые обрабатывает предприятие, – 0,4 карата (в одном грамме пять карат. – Прим. ред.). Но есть экземпляры и более 10 карат. Они редко встречается в природе, и их стоимость определяет специальная комиссия. Такие камни-гиганты попадают в руки только самых опытных огранщиков. В день такие специалисты могут обрабатывать до пяти-шести камней.

Формы огранки алмазов, которые производят на заводе, – самые разные. Всего их десять: круглый, груша, кушон, овал и другие. Есть даже в форме сердца. Классические – круглой формы, они, как и 90% остальных камней, имеют 57 граней.

Почему у алмазов 57 граней?

Огранка в 57 граней – стандарт, по которому работает весь мир. Он считается самым удачным и позволяет обрабатывать как крупные, так и небольшие по размеру камни. Такое количество граней нужно, чтобы камень раскрыл все свои свойства.

Обработка алмазов и превращение их в бриллианты – многоступенчатый процесс. Сначала необработанные камни, пролежавшие сотни лет в недрах природы, сканируют и создают подробнейшую 3D-модель с учетом всех их дефектов. Затем на компьютере производят "раскройку" камня, пытаясь уместить в него максимальное количество бриллиантов – нужно использовать полуфабрикат максимально эффективно. Затем камни шлифуют, разрезают лазером и отправляют на огранку, где они уже принимают будущую форму. За время обработки камень теряет примерно половину веса.

Но становится алмаз бриллиантом только на последнем и самом важном – оценочном этапе. Опытные специалисты-оценщики тщательно изучают бриллианты на цвет, качество, массу, чистоту камня и другие параметры. Все это влияет на стоимость. И различия могут быть очень значительны. Самым ценным, например, считается бесцветный алмаз, а самый дешевый – коричневого цвета.

"Если оценщик допустит ошибку и поставит цвет хуже, чем он есть, то камень продастся необоснованно дешево. Но завышать цвет тоже нельзя: это репутация и производителя, и компании", – отмечает Станислав Кошелев.

Выполнить работу оценщика, как и огранщика, с такой же точностью не может ни одна машина – так что станки точно не заменят человека еще долгое время, уверяет Кошелев.

Конкуренция возросла

Сейчас завод производит порядка 75 тысяч бриллиантов год, это примерно на 20% больше, чем пять лет назад. Изделия, которые выпускает завод, поставляются в ювелирные торговые сети по всей стране.

Еще несколько лет назад бриллианты от барнаульского "Кристалла" в основном шли на экспорт в США, Европу, Китай и другие страны. В 2022 году, с введением санкций, предприятие вынуждено было перестроиться на дружественные России государства и внутренний рынок.

"Большинство ювелирных компаний, если мы говорим именно о природных бриллиантах, продают изделия, которые производятся в основном в Смоленске и в Барнауле. Рынок оказался достаточно емким, наша продукция очень востребована", – отмечает директор филиала Александр Роут.

При этом выходить на международные рынки сбыта (а если точнее, уверенно на них держаться) предприятию мешает высокая конкуренция, добавляет Станислав Кошелев. Лидерство в нише уверенно занимает Индия: по сравнению с Россией страна обрабатывает в несколько раз больше алмазов, и главная причина – современное оборудование, которое используется при производстве.

"Индия является передовиком в оборудовании. Там очень развита сфера IT. Хороший айтишник – это залог успеха, так как все современное оборудование очень зависит от программного обеспечения. Из-за конкуренции маржа (разница между выручкой и затратами, в этом случае – стоимостью алмазов. – Прим. ред.) с каждым годом снижается. Если раньше это было 10-15%, то сейчас 2-3% считается хорошим показателем", – делится тонкостями Кошелев.

В 90-е годы на предприятии трудилось почти 500-600 огранщиков, сейчас – около 80. При этом всего в России заняты в этой сфере около 400 человек. Новых специалистов найти сложно, готовых огранщиков попросту нет: получить образование по этому направлению, как раньше, уже нельзя, поэтому предприятие само обучает мастеров. Но "алмазный фильтр" проходят далеко не все.

Андрей Морозов трудится в "алмазной" сфере уже 37 лет, теперь свой опыт он передает начинающим сотрудникам.

"Каждый камень – индивидуальный, повторяющихся в природе нет. Голова работает постоянно: размышляешь, где прибавить угол, где убавить, куда крутануть, чтобы он был идеальным. Мышление, усидчивость, творческий подход – этими качествами обладают не все. Кому-то дается легко, кому-то более тяжело, и они не могут нарастить скорость. Вот у меня сейчас есть девчонка-стажер, 19 лет, спрашиваю: ну что, как. Она говорит: "Я останусь и никуда не уйду". Нравится ей", – отмечает технолог.

Даже сейчас, имея такой стаж за плечами, Андрей Николаевич признается, что часто бывает недоволен своими работами. Так что огранщик – вовсе не та сфера, где есть предел совершенству, отмечает он.

"Если вложена душа"

Чтобы стать специалистом по огранке алмазов, требуется около полугода. Кто-то может освоить науку и за более короткий срок. Главное, чтобы человек горел, говорит собеседник.

"Камни действительно отличаются, если чувствуется, что в них вложена душа. Алмаз, ограненный с любовью, даже играет по-другому", – отмечает директор филиала.

Алена Шрайбер еще два года назад занималась распространением косметики. В августе 2022-го случайно узнала, что на предприятии открыта вакансия. Прошла собеседование, затем – полугодовое обучение и осталась насовсем.

"Как стажер-огранщик я работаю только год. Из-за недостатка опыта бывают сложности: не всегда получается увидеть дефекты в алмазе, подправить что-то, но это очень увлекательно – превращать камень, который приходит к нам не в очень симпатичной форме, в идеальный бриллиант", – рассказывает Алена.



Сейчас "Кристалл" готов принять около 30 новых сотрудников. Молодых специалистов завлекают на работу различными мерами поддержки, среди которых – компенсация 2/3 аренды жилья, программа добровольного медицинского страхования. Также с 1 марта сотрудникам начнут компенсировать часть процентов по ипотеке.

Интересно: первый бриллиант на барнаульском заводе был изготовлен 21 июня 1973 года. Тогда предприятие еще было обособленным и не входило в группу ведущих российских компаний по переработке алмазов "Алроса". А всего в России занимаются обработкой этого минерала только в трех городах: Москве, Смоленске и Барнауле.