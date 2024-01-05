Несмотря на санкции. Что отправляли за рубеж алтайские заводы в 2023 году
В основном продукцию отгружали в страны ближнего зарубежья
05 января 2024, 16:10, ИА Амител
Основными товарами, которые отправляли алтайские предприятия за рубеж в 2023 году, стали продукция химической и машиностроительной отраслей, а также деревообработки. Об этом сообщает Минпром Алтайского края.
Что и куда экспортировали алтайские заводы?
Предприятия поставляли за рубеж грузовые вагоны, пиломатериал, шины и покрышки и другую продукцию. Причем всего 15% всего объема экспорта пришлось на страны дальнего зарубежья, отметили в Минпроме. Основным же направлением стало ближнее зарубежье. Так, "Комплекс Агро" запустил поставки в Казахстан, Белоруссию, Монголию. В эти же страны отправлял продукцию Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения. Рубцовский завод запасных частей поставлял товары в Монголию, Казахстан и Узбекистан, "Агроцентр" – в Республику Беларусь.
Весомую долю в экспортных поставках промышленной продукции региона вновь заняли вагоны, отметили в Минпроме. Основные экспортные направления "Алтайвагон" – Казахстан и Республика Беларусь. Барнаульский завод прессового оборудования поставлял колесные диски для сельскохозяйственной техники на белорусское предприятие "Гомсельмаш", Алтайский завод прецизионных изделий – топливные системы и их элементы на другие заводы страны.
Кроме того, "Кучуксульфат" отправлял в Казахстан и Беларусь сульфат натрия, Михайловский завод химических реактивов – гранулированное минеральное удобрение (сульфат аммония гранулированный). А "Нортек" поставлял в страны сельскохозяйственные шины, добавили в министерстве.
20:28:03 05-01-2024
жаль, что далеко не все предприятия в статье, процентов 15 только . про остальных почему не написали?
21:23:05 05-01-2024
"а также деревообработки.. " - видимо, мебель и комплекты домостроения..
21:31:23 05-01-2024
Грустно все это! Парткомовский отчет. Когда сказать нечего - пыль в глаза пустить.
10:11:20 06-01-2024
Андрей (21:31:23 05-01-2024) Грустно все это! Парткомовский отчет. Когда сказать нечего ... Когда много пыли, то глаза на многое закрываются.
16:40:36 06-01-2024
Андрей (21:31:23 05-01-2024) Грустно все это! Парткомовский отчет. Когда сказать нечего ... Парткомовский отчёт )) Тут статья о морали?))