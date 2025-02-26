Суд арестовал свыше 1 млрд рублей на счетах мужа Блиновской
Под арест также попали 66 объектов недвижимости
26 февраля 2025, 07:14, ИА Амител
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и финансовые активы Алексея Блиновского, супруга Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.
Под арест попали 66 объектов недвижимости, включая земельные участки и здания, расположенные в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях.
"Кроме того, арест наложили на деньги Блиновского, за исключением прожиточного минимума на него и четверых детей, в размере более 1,4 миллиарда рублей", – пишет издание.
Суд также арестовал его доли в восьми компаниях, охотничьи ружья, два гидроцикла, маломерное судно, автомобиль УАЗ и другое имущество.
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