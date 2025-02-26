Суд арестовал свыше 1 млрд рублей на счетах мужа Блиновской

Под арест также попали 66 объектов недвижимости

26 февраля 2025, 07:14, ИА Амител

Фото: страница Алексея Блиновского во "ВКонтакте"

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и финансовые активы Алексея Блиновского, супруга Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Под арест попали 66 объектов недвижимости, включая земельные участки и здания, расположенные в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях.

"Кроме того, арест наложили на деньги Блиновского, за исключением прожиточного минимума на него и четверых детей, в размере более 1,4 миллиарда рублей", – пишет издание.

Суд также арестовал его доли в восьми компаниях, охотничьи ружья, два гидроцикла, маломерное судно, автомобиль УАЗ и другое имущество.