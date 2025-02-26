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Суд арестовал свыше 1 млрд рублей на счетах мужа Блиновской

Под арест также попали 66 объектов недвижимости

26 февраля 2025, 07:14, ИА Амител

Фото: страница Алексея Блиновского во "ВКонтакте"
Фото: страница Алексея Блиновского во "ВКонтакте"

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и финансовые активы Алексея Блиновского, супруга Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Под арест попали 66 объектов недвижимости, включая земельные участки и здания, расположенные в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях.

"Кроме того, арест наложили на деньги Блиновского, за исключением прожиточного минимума на него и четверых детей, в размере более 1,4 миллиарда рублей", – пишет издание.

Суд также арестовал его доли в восьми компаниях, охотничьи ружья, два гидроцикла, маломерное судно, автомобиль УАЗ и другое имущество.

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Комментарии 3

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Гость

07:28:45 26-02-2025

Зачем столько человеку?

  11 Нравится
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Гость

08:25:00 26-02-2025

Кто эти люди? И чем они заслужили быть а ленте новостей Амика?

  3 Нравится
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Musik

09:26:58 26-02-2025

Гость (08:25:00 26-02-2025) Кто эти люди? И чем они заслужили быть а ленте новостей Амик... отобранные баблы раздадут в виде квартир многодетным?

  8 Нравится
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