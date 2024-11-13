Суд признал Елену Блиновскую банкротом

Ее долг перед налоговой составил более 1 млрд рублей

13 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: кадр из видео на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!"

Арбитражный суд Москвы признал "королеву марафонов" Блиновскую банкротом по ее заявлению. Об этом сообщает РИА Новости.

"Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества", – огласил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.

Процедура реализации ее имущества открыта.

"Сейчас мы пытаемся продать дом за 600-650 миллионов рублей. Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга. Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг", – заявил юрист блогера.

Всего Блиновской нужно выплатить 1 151 722 000 рублей. В сумму долга входит недоимка по НДС, штраф и пени.

Банкротом также могут признать ее мужа Алексея. Заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 млн рублей поступило в Арбитражный суд Ярославской области от Сбербанка.

Однако сейчас уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского приостановлено.

Напомним, "королеву марафонов" Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов в 2023 году. По информации следствия, Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. В результате за 2019-2021 годы она не уплатила налог на добавленную стоимостью и на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. После этого она легализовала средства путем финансовых операций.