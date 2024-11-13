Суд признал Елену Блиновскую банкротом
Ее долг перед налоговой составил более 1 млрд рублей
13 ноября 2024, 17:15, ИА Амител
Арбитражный суд Москвы признал "королеву марафонов" Блиновскую банкротом по ее заявлению. Об этом сообщает РИА Новости.
"Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества", – огласил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.
Процедура реализации ее имущества открыта.
"Сейчас мы пытаемся продать дом за 600-650 миллионов рублей. Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга. Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг", – заявил юрист блогера.
Всего Блиновской нужно выплатить 1 151 722 000 рублей. В сумму долга входит недоимка по НДС, штраф и пени.
Банкротом также могут признать ее мужа Алексея. Заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 млн рублей поступило в Арбитражный суд Ярославской области от Сбербанка.
Однако сейчас уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского приостановлено.
Напомним, "королеву марафонов" Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов в 2023 году. По информации следствия, Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. В результате за 2019-2021 годы она не уплатила налог на добавленную стоимостью и на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. После этого она легализовала средства путем финансовых операций.
21:05:07 13-11-2024
Аферистке следовало перевести имущество и деньги на муженька, который как "истинный патриот" неподсуден!
22:41:54 13-11-2024
Хорошая бабёшка
Подкрасться бы к ней рублей за 500
Да у неё поди и такиж денег то нету?
15:33:57 14-11-2024
Думаю, что не удастся ей так легко соскочить, деньги всё таки не маленькие, те же банки не позволят.