Блинкен назвал "безответственным" обновление Россией своей ядерной доктрины
Он считает, что Москва якобы "несвоевременно" приняла такое решение
26 сентября 2024, 21:59, ИА Амител
Решение России обновить свою ядерную доктрину и привести ее в соответствие с современными реалиями – "безответственный" шаг. Как сообщает RT, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он считает, что Москва якобы "несвоевременно" приняла такое решение.
"Я хотел бы сказать, что особенно не стоит делать это сейчас, когда весь мир собрался… и говорит о необходимости большого разоружения и нераспространения", – отметил он.
Президент России Владимир Путин объявил об изменении некоторых положений ядерной доктрины страны в ходе совещания Совета Безопасности. Отныне агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с поддержкой ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение и реакция с возможным применением атомного оружия. Как и следовало ожидать, данное новшество в стратегическом документе вызвало бурную реакцию как в российском экспертном сообществе, так и за рубежом. Подробнее – в материале amic.ru.
07:18:10 27-09-2024
Чья бы корова мычала...
09:17:19 27-09-2024
Гость (07:18:10 27-09-2024) Чья бы корова мычала...... не согласовали, видимо.
расстраивается дядя, не мешайте ему нервничать - может его кондрат приобнимет.
09:06:23 27-09-2024
Пошел лесом! СНВ и СНВ 2 уже проходили.
09:18:06 27-09-2024
на... бы не пошел этот Блинкен
10:05:09 27-09-2024
Раз Блинкену не понравилось, значит все правильно
10:45:05 27-09-2024
Пусть бабу свою поучит борщи варить!
11:11:08 27-09-2024
Безответственно провоцировать на вооружённый конфликт чужую страну,ради своих жидовских выгод и выдавать это за борьбу против агрессора.Самые гнусные и подлые провокаторы,наряду с англией и израилем.
11:31:02 27-09-2024
Весь мир знает что самые ответственные сидят в сше, а блинкинд самый пресамый, даже дедушку переплюнул свого насяльника, тоже очень ответственного из всех ответственных, тока часто забывает об этом)