Блинкен назвал "безответственным" обновление Россией своей ядерной доктрины

Он считает, что Москва якобы "несвоевременно" приняла такое решение

26 сентября 2024, 21:59, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

Решение России обновить свою ядерную доктрину и привести ее в соответствие с современными реалиями – "безответственный" шаг. Как сообщает RT, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он считает, что Москва якобы "несвоевременно" приняла такое решение.

"Я хотел бы сказать, что особенно не стоит делать это сейчас, когда весь мир собрался… и говорит о необходимости большого разоружения и нераспространения", – отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил об изменении некоторых положений ядерной доктрины страны в ходе совещания Совета Безопасности. Отныне агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с поддержкой ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение и реакция с возможным применением атомного оружия. Как и следовало ожидать, данное новшество в стратегическом документе вызвало бурную реакцию как в российском экспертном сообществе, так и за рубежом. Подробнее – в материале amic.ru.