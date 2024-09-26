"Игры закончились". Как в мире оценили изменения ядерной доктрины России

Порог применения ядерного оружия значительно снижен, уверены эксперты

26 сентября 2024, 13:44, ИА Амител

Знак радиационной опасности / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин объявил об изменении некоторых положений ядерной доктрины страны в ходе совещания Совета безопасности. Отныне агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с поддержкой ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение и реакция с возможным применением атомного оружия. Как и следовало ожидать, данное новшество в стратегическом документе вызвало бурную реакцию как в российском экспертном сообществе, так и за рубежом.

"Повод призадуматься"

На заседании Совбеза Путин отметил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к использованию ядерного арсенала.

"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", – сказал глава государства.

По его словам, в новой редакции доктрины зафиксированы условия применения атомного оружия. Это может произойти при получении достоверной информации "о массированном старте средств воздушно-космического нападения" и пересечении ими российской границы. Среди таких боевых средств – самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нововведения в Основы госполитики в области ядерного сдерживания – это "повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе".

"Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения. Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare…" – написал Медведев в своем телеграм-канале.

"Самое решительное предупреждение"

Британская газета The Guardian пишет, что "Путин усилил свою ядерную риторику".

"Комментарии [Путина] стали самым решительным предупреждением России Западу о том, чтобы не позволять Украине наносить глубокие удары по российской территории с использованием западных ракет большой дальности", – пишет издание.

"Несколько влиятельных внешнеполитических ястребов ранее оказывали давление на Путина, чтобы он занял более жесткую ядерную позицию по отношению к Западу, снизив порог применения ядерного оружия, чтобы удержать его от оказания более прямой военной поддержки Украине", – объясняет издание изменение ядерной доктрины РФ.

Аналогичной позиции придерживается другое британское издание – The Financial Times:

"Угрозы Путина стали четким посланием западным союзникам Украины, в то время как США и Великобритания намереваются разрешить Киеву бить по целям в глубине России ракетами западного производства Storm Shadow".

Газета The Telegraph также называет выступление Путина на Совбезе РФ "решительным предупреждением Западу".

"Угроза, изложенная в пересмотре ядерной доктрины Москвы, была явно направлена на то, чтобы помешать Западу позволить Украине нанести удар по России оружием большей дальности, и, по-видимому, значительно снижает порог возможного применения ядерного арсенала России", – говорится в публикации газеты.

"Путин не уточнил, предусматривает ли измененный документ ядерный ответ на такое нападение [неядерной страны при поддержке ядерной державы], но подчеркнул, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на атаку обычными вооружениями, представляющую "критическую угрозу нашему суверенитету", – расплывчатая формулировка, оставляющая широкий простор для толкований", – рассуждает газета.

Американский телеканал CNN также встревожен заявлением президента России.

"Нововведения, изложенные Путиным, включают расширение угроз, при которых Россия могла бы рассмотреть возможность нанесения ядерного удара", – говорится в его материале.

CNN также указывает, что украинский конфликт "спровоцировал самую серьезную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского ракетного кризиса 1962 года – считается, что две сверхдержавы времен холодной войны были ближе всего к намеренной ядерной войне".

"Уравнять ответственность"

Военный эксперт Алексей Леонков на страницах "Российской газеты" попытался пояснить политический смысл высказываний президента России.

По его мнению, Путин "дал понять, что конфликт на Украине затронет не только киевский режим".

"Все добровольные помощники киевского режима также оказываются под ударом. К примеру, если по нашей территории был произведен массовый пуск французских крылатых ракет, ответ пойдет по французским военным объектам, если британских – то по британским и так далее. Причем здесь уже не будет играть роли, по исторической территории России был произведен запуск или по нашим новым территориям. Эти игры уже закончились. Любая массированная атака будет иметь последствия", – пишет Леонков.

Главные последствия изменения ядерной доктрины России заключаются в готовности нанести удар тактическим ядерным оружием (ТЯО) в ответ на удары американскими и британскими ракетами с использованием американской или британской спутниковой группировки, по Москве или по нескольким областным центрам России, считает политолог Сергей Марков.

"Удар будет нанесен или по территории Украины, или по военным базам США и Британии, и НАТО в Европе, наиболее вероятно – по Румынии и Польше, где базируются самолеты, которые будут стрелять. Или по Германии, по базе США Рамштайн, этому главному штабу войны НАТО против России", – поделился он своим мнением в телеграм-канале.

Военного эксперта Владислава Шурыгина заявление Путина "скорее обрадовало, чем огорчило".

"Потому что мы говорим уже два года, что нужно уравнять ответственность стран, которые помогают Украине оружием, советниками, развединформацией. Отрабатывают их полетные задания, их ракеты фактически реально участвуют в войне, наравне с вэсэушниками, которые, собственно говоря, на поле боя уже непосредственно сталкиваются с нами", – объяснил Шурыгин свою позицию в своем канале.

Эксперт уверен, что Россия с такими переменами "очень сильно затянула".

"Это нужно было делать еще осенью 2023 года, когда мы объявляли мобилизацию. Нужно было тогда же очень жестко сделать именно те заявления, которые мы услышали сегодня. Но лучше поздно, чем никогда", – считает военный эксперт.

Политолог Ростислав Ищенко более сдержан в оценках.

"Это не означает, что подобные действия [нападение на Россию] обязательно сразу повлекут за собой ядерный ответ. Это также не означает, что ядерный удар сразу будет нанесен по территории США. Но обе эти возможности нельзя также и исключить", – написал политолог в своей колонке на портале "Украина.ру".

По мнению Ищенко, "изменения в ядерную доктрину дали ответ на вопрос, как собирается Россия решать проблему конфронтации с США после разгрома Украины, и что российские власти планируют сделать для снижения вероятности массированных ракетных ударов по территории России".