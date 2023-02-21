Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Россией вопрос ограничения вооружений

Объявление России о приостановке участия ДСНВ "вызывает глубокое сожаление" у Соединённых Штатов

21 февраля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией вопрос, касающийся ограничения стратегических вооружений. Как сообщает ТАСС, об этом заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, США готовы к диалогу по этой теме вне зависимости от того, что ещё происходит в мире или в отношениях двух стран. Вместе с тем объявление России о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "вызывает глубокое сожаление".

Напомним, что 21 февраля президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Что это означает и к чему это может привести, – в материале amic.ru.