Россия приостановила участие в договоре о стратегических вооружениях. Что это значит?

Владимир Путин объявил, что Россия временно не будет выполнять условия соглашения

21 февраля 2023, 18:55, ИА Амител

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Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О таком решении 21 февраля объявил президент страны Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Поступить таким образом Россию вынудили США и страны НАТО, отметил глава государства.

О том, что означает приостановка Россией своего участия и к чему это может привести, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что Россия выходит из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений? Нет. О выходе из договора речи не идёт, подчеркнул президент. По его словам, Россия именно "приостанавливает" своё участие. "Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает. Прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их арсеналы", – заявил Путин в ходе своего выступления.

2 Что это за договор? ДСНВ – это договор между Россией и США, по которому обе стороны чётко контролируют численность арсеналов развёрнутого стратегического ядерного вооружения. Документ в апреле 2010-го подписали президенты стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Согласно договору, численность наступательного ядерного вооружения в каждой стране должна быть следующей: 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках;

1550 ядерных боеголовок;

800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. Предполагалось, что контролировать ядерный арсенал друг друга страны будут проводя регулярные инспекции. В 2021 году обе страны продлили своё участие в договоре до 2026 года. А в 2022-м США обвинили Россию в нарушении соглашения: недопуске инспекторов и отказе от переговоров. Впрочем, представители обеих стран называли виновниками сложившейся ситуации друг друга. При этом уже в 2023 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает считать ДСНВ очень важным документом. Но добавил, что американская сторона разрушила договорно-правовую базу, создав враждебные условия для России.

3 Почему Россия приостановила своё участие в ДСНВ? По словам Путина, это вынужденное решение. Президент подчеркнул, что ядерные страны продолжают наращивать своё вооружение, но при этом пытаются получить доступ к российским объектам. Также глава государства сообщил, что ему известно о причастности Запада к попыткам украинской стороны атаковать российские базы стратегической авиации. "Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты", – отметил президент. Также Путин заявил, что в США активно ведут разработку новых видов ядерных боеприпасов. По его словам, в Вашингтоне раздумывают над проведением натуральных испытаний ядерного оружия, что запрещено по договору. Ещё одна проблема, о которой сказал Путин, – ядерные арсеналы других стран – участников НАТО. Эти государства входят в один блок с США, но их вооружение никем не контролируется. "НАТО фактически сделало заявку, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста. Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России", – сказал президент. Из-за всего этого Россия сейчас просто не может полноценно участвовать в ДСНВ, считает Владимир Путин.

4 Что означает приостановка Россией участия в ДСНВ? Пока неизвестно. Ни о каких дальнейших шагах в ядерной сфере Владимир Путин не сказал. По его словам, дальнейшие действия России во многом будут зависеть от поведения США.