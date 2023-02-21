Россия приостановила участие в договоре о стратегических вооружениях. Что это значит?
Владимир Путин объявил, что Россия временно не будет выполнять условия соглашения
21 февраля 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: кадр из видео
Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О таком решении 21 февраля объявил президент страны Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
Поступить таким образом Россию вынудили США и страны НАТО, отметил глава государства.
О том, что означает приостановка Россией своего участия и к чему это может привести, – в материале amic.ru.
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Правда ли, что Россия выходит из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений?
Нет. О выходе из договора речи не идёт, подчеркнул президент. По его словам, Россия именно "приостанавливает" своё участие.
"Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает. Прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их арсеналы", – заявил Путин в ходе своего выступления.
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Что это за договор?
ДСНВ – это договор между Россией и США, по которому обе стороны чётко контролируют численность арсеналов развёрнутого стратегического ядерного вооружения. Документ в апреле 2010-го подписали президенты стран Дмитрий Медведев и Барак Обама.
Согласно договору, численность наступательного ядерного вооружения в каждой стране должна быть следующей:
- 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках;
- 1550 ядерных боеголовок;
- 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.
Предполагалось, что контролировать ядерный арсенал друг друга страны будут проводя регулярные инспекции.
В 2021 году обе страны продлили своё участие в договоре до 2026 года. А в 2022-м США обвинили Россию в нарушении соглашения: недопуске инспекторов и отказе от переговоров. Впрочем, представители обеих стран называли виновниками сложившейся ситуации друг друга.
При этом уже в 2023 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает считать ДСНВ очень важным документом. Но добавил, что американская сторона разрушила договорно-правовую базу, создав враждебные условия для России.
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Почему Россия приостановила своё участие в ДСНВ?
По словам Путина, это вынужденное решение. Президент подчеркнул, что ядерные страны продолжают наращивать своё вооружение, но при этом пытаются получить доступ к российским объектам. Также глава государства сообщил, что ему известно о причастности Запада к попыткам украинской стороны атаковать российские базы стратегической авиации.
"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты", – отметил президент.
Также Путин заявил, что в США активно ведут разработку новых видов ядерных боеприпасов. По его словам, в Вашингтоне раздумывают над проведением натуральных испытаний ядерного оружия, что запрещено по договору.
Ещё одна проблема, о которой сказал Путин, – ядерные арсеналы других стран – участников НАТО. Эти государства входят в один блок с США, но их вооружение никем не контролируется.
"НАТО фактически сделало заявку, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста. Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России", – сказал президент.
Из-за всего этого Россия сейчас просто не может полноценно участвовать в ДСНВ, считает Владимир Путин.
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Что означает приостановка Россией участия в ДСНВ?
Пока неизвестно. Ни о каких дальнейших шагах в ядерной сфере Владимир Путин не сказал. По его словам, дальнейшие действия России во многом будут зависеть от поведения США.
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Что Россия будет делать после приостановки участия в ДСНВ?
Зависит от США, отметил Путин. По его словам, если в Штатах проведут испытания нового ядерного оружия, Россия сделает то же самое. Только таким образом, отметил президент, наша страна сохранит ядерный паритет. Он поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к таким испытаниям.
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