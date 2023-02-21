НОВОСТИОбщество

Россия приостановила участие в договоре о стратегических вооружениях. Что это значит?

Владимир Путин объявил, что Россия временно не будет выполнять условия соглашения

21 февраля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О таком решении 21 февраля объявил президент страны Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Поступить таким образом Россию вынудили США и страны НАТО, отметил глава государства.

О том, что означает приостановка Россией своего участия и к чему это может привести, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что Россия выходит из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений?

Нет. О выходе из договора речи не идёт, подчеркнул президент. По его словам, Россия именно "приостанавливает" своё участие.
"Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает. Прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их арсеналы", – заявил Путин в ходе своего выступления.
2

Что это за договор?

ДСНВ – это договор между Россией и США, по которому обе стороны чётко контролируют численность арсеналов развёрнутого стратегического ядерного вооружения. Документ в апреле 2010-го подписали президенты стран Дмитрий Медведев и Барак Обама.
Согласно договору, численность наступательного ядерного вооружения в каждой стране должна быть следующей:
  • 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках;
  • 1550 ядерных боеголовок;
  • 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.
Предполагалось, что контролировать ядерный арсенал друг друга страны будут проводя регулярные инспекции.
В 2021 году обе страны продлили своё участие в договоре до 2026 года. А в 2022-м США обвинили Россию в нарушении соглашения: недопуске инспекторов и отказе от переговоров. Впрочем, представители обеих стран называли виновниками сложившейся ситуации друг друга.
При этом уже в 2023 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает считать ДСНВ очень важным документом. Но добавил, что американская сторона разрушила договорно-правовую базу, создав враждебные условия для России.
3

Почему Россия приостановила своё участие в ДСНВ?

По словам Путина, это вынужденное решение. Президент подчеркнул, что ядерные страны продолжают наращивать своё вооружение, но при этом пытаются получить доступ к российским объектам. Также глава государства сообщил, что ему известно о причастности Запада к попыткам украинской стороны атаковать российские базы стратегической авиации.
"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты", – отметил президент.
Также Путин заявил, что в США активно ведут разработку новых видов ядерных боеприпасов. По его словам, в Вашингтоне раздумывают над проведением натуральных испытаний ядерного оружия, что запрещено по договору.
Ещё одна проблема, о которой сказал Путин, – ядерные арсеналы других стран – участников НАТО. Эти государства входят в один блок с США, но их вооружение никем не контролируется.
"НАТО фактически сделало заявку, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста. Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России", – сказал президент.
Из-за всего этого Россия сейчас просто не может полноценно участвовать в ДСНВ, считает Владимир Путин.
4

Что означает приостановка Россией участия в ДСНВ?

Пока неизвестно. Ни о каких дальнейших шагах в ядерной сфере Владимир Путин не сказал. По его словам, дальнейшие действия России во многом будут зависеть от поведения США.
5

Что Россия будет делать после приостановки участия в ДСНВ?

Зависит от США, отметил Путин. По его словам, если в Штатах проведут испытания нового ядерного оружия, Россия сделает то же самое. Только таким образом, отметил президент, наша страна сохранит ядерный паритет. Он поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к таким испытаниям.
Фото: kremlin.ru

Песков: послание Путина будут тщательно изучать во всём мире

Во время послания президент много времени уделит СВО
НОВОСТИПолитика

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 3

  • В довесок Президент России Владимир Путин признал утратившим силу указ от 2012 года о внешнеполитическом курсе страны. Он подписал соответствующий документ, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», — сказано в документе. Этот указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.Ранее в феврале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что обновленная Концепция внешней политики Российской Федерации на сегодняшний день находится в заключительной стадии подготовки. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в новой концепции будет поставлена задача формирования благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • 1550 ядерных боеголовок --- этого хватит?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Нет. Наше превосходство = наша безопасность
    22 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров